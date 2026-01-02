龍潭警分局針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車5輛。圖：讀者提供

桃園市龍潭警分局於去(114)年12月29日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車5輛，其中檢測噪音分貝值不合格的3輛汽機車現場祭出罰單，總計裁罰金額達1萬1700元，其餘2輛汽機車另外通知到驗。

龍潭分局選擇交通流量繁忙的中豐路段設立臨時檢驗站，採取封閉式路檢及機動攔檢方式強勢取締圖：讀者提供

龍潭分局表示，警方選擇交通流量繁忙的中豐路段設立臨時檢驗站，採取封閉式路檢及機動攔檢方式強勢取締。展現警方維護地方交通秩序與居民生活品質及環境安寧的執法決心，期透過聯合稽查有效遏阻改裝車輛噪音問題。

龍潭分局統計去年度執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有175部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰101件，檢驗告發率高達58%。另外此次勤務意外攔查到1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，車齡雖高達32年但車況依舊保持良好。因該機車年份久遠，檢驗站無相關噪音數據資料，但環保人員仍然開立檢驗單，通知車主限期至環保局檢測，對於任何潛在噪音車輛，警方與環保局人員嚴正執法，絕不放過。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音污染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險。為了讓民眾有更安全、寧靜的居住環境，警方在新的一年將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警攜手桃園環保局取締噪音車 3汽機車挨罰1萬1700元