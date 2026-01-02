快訊

民眾黨2年條款鬆動？柯文哲：這個我們私下討論

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

龍潭警攜手桃園環保局取締噪音車 3汽機車挨罰1萬1700元

桃園電子報／ 桃園電子報

S 8437781 0
龍潭警分局針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車5輛。圖：讀者提供

桃園市龍潭警分局於去(114)年12月29日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車5輛，其中檢測噪音分貝值不合格的3輛汽機車現場祭出罰單，總計裁罰金額達1萬1700元，其餘2輛汽機車另外通知到驗。

S 8437779 0
龍潭分局選擇交通流量繁忙的中豐路段設立臨時檢驗站，採取封閉式路檢及機動攔檢方式強勢取締圖：讀者提供

龍潭分局表示，警方選擇交通流量繁忙的中豐路段設立臨時檢驗站，採取封閉式路檢及機動攔檢方式強勢取締。展現警方維護地方交通秩序與居民生活品質及環境安寧的執法決心，期透過聯合稽查有效遏阻改裝車輛噪音問題。

龍潭分局統計去年度執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有175部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰101件，檢驗告發率高達58%。另外此次勤務意外攔查到1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，車齡雖高達32年但車況依舊保持良好。因該機車年份久遠，檢驗站無相關噪音數據資料，但環保人員仍然開立檢驗單，通知車主限期至環保局檢測，對於任何潛在噪音車輛，警方與環保局人員嚴正執法，絕不放過。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音污染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險。為了讓民眾有更安全、寧靜的居住環境，警方在新的一年將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警攜手桃園環保局取締噪音車 3汽機車挨罰1萬1700元

延伸閱讀：

  1. 桃園市府辦理新進公務人員研習  打造永續智慧城市
  2. 八德外役監導入精神醫學專業團隊 強化收容人心理健康

⭐2025總回顧

噪音 環保局

延伸閱讀

恢復事業廚餘養豬首日 台中派62人稽查31家養豬場全合格

龍潭體育園區改善棒壘球場設施

新北家戶廚餘不分生熟 新制上路元旦起瀝乾就收

南投「獵飆行動」首波出擊 12飆車族落網10輛改裝車被查扣

相關新聞

禁廚餘養豬「落日轉型期」 苗縣僅3業者獲准最後1年使用事業廚餘

今年是廚餘養豬最後的「落日轉型期」，苗栗縣經各部門聯合審查，最後僅3家申請合格業者，至今年底仍獲准收運並使用符合附件清單...

龍潭警攜手桃園環保局取締噪音車 3汽機車挨罰1萬1700元

龍潭警分局針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車5輛。圖：讀者提供 桃園市龍潭警分局於去(114)年12月29日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開

新竹縣跨年直播驚現「蔣經國」？副縣長陳見賢扮相引熱議

新竹跨年晚會由新竹縣、市政府共同舉辦，前晚於大湳雅公園舉行跨年晚會，並同步在線上進行全程直播，除了卡司陣容吸引目光外，直...

龍潭體育園區改善棒壘球場設施

桃園市龍潭體育園區完工至今4年，但棒壘球場開放至今卻缺乏廁所、裁判室及防護網等基礎設施，場地功能無法有效發揮，也影響賽事...

高虹安元旦升旗 宣布孵新竹小巨蛋

新竹市長高虹安昨在元旦升旗宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多...

影／桃竹苗鬧血荒！陳宗聖40年不間斷元旦也照捐 累計捐贈13.55萬cc

國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖每年、每月都捐血，迄今已持續40年，捐血高達542袋，累積捐血量達到13萬5500CC...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。