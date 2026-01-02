新竹縣跨年直播驚現「蔣經國」？副縣長陳見賢扮相引熱議

新竹跨年晚會由新竹縣、市政府共同舉辦，前晚於大湳雅公園舉行跨年晚會，並同步在線上進行全程直播，除了卡司陣容吸引目光外，直播聊天室意外爆出一段有趣插曲，主持人介紹到新竹縣副縣長陳見賢時，因一副粗框眼鏡搭配，被網友發現神韻酷似前總統蔣經國。

新竹跨年晚會前晚進入倒數階段前，主持人介紹新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科，介紹到新竹縣副縣長陳見賢的時候，留言區湧現網友言論：「副縣長陳見賢有像小蔣」、「蔣經國也來跨年了」、「真的超像蔣經國」等言論，意外成為跨年晚會插曲。

對於網友的「明星臉」評價，陳見賢表示，感謝大家的關注，也解釋會戴起眼鏡是因為市政繁忙，加上近日行程緊湊，眼睛有些酸澀，藉由眼鏡保護視力，並提到造型的改變是新氣象的象徵，但服務鄉親、建設新竹縣的初心永遠不會改變。

陳見賢並提到蔣經國是他非常敬重的政治家，自己從政以來也都以蔣經國為榜樣，自己不敢自比為經國先生，會持續把經國先生愛民如子的精神傳承下去。

明年新竹縣長選舉，藍營有三人表態參選，包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘，國民黨副主席李乾龍赴竹縣參與協調會，會後林思銘表態退出初選。綠營方面，檯面上新竹縣長人選，幾乎只有竹北市長鄭朝方一種聲音，但黨內擔心鄭是張好牌，不應該拿來打勝算不夠高的仗，仍待選對會協調。