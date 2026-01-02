聽新聞
高虹安元旦升旗 宣布孵新竹小巨蛋

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導
新竹市長高虹安昨在元旦升旗典禮時宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安昨在元旦升旗典禮時宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。記者王駿杰／攝影

新竹市長高虹安昨在元旦升旗宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館。藍營民代支持，綠營民代盼市府「別畫大餅」，先推動其他重要工程。竹市府回應，將參考台北小巨蛋規模啟動規畫。

新竹市目前缺乏中大型運動、音樂展演、會展場地，高虹安拋出「孵蛋」計畫後，竹市府對於相關細節未進一步說明。

「新竹值得擁有國際級的生活地標！」高虹安說，新竹是年輕、充滿創新能量的科技城市，長期缺乏指標性場館，今年目標規畫「新竹小巨蛋」，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖。

國民黨議員陳慶齡說，藍營在2個月前就提出新竹「孵蛋」計畫概念，因為新竹缺少可容納5000至1萬人的音樂與賽事場館，前市府規畫的國際展演中心計畫停滯；財劃法修正案通過後，地方政府財務自主，藍營全力支持市府另地新建巨蛋。

民進黨議員楊玲宜說，她對興建小巨蛋樂觀其成，但目前包括總圖、國際展演中心、兒童探索館等工程，自高虹安接手後迄今仍未完工或停滯，棒球場與地下停車場也都仍無法使用，希望高虹安將承諾過的事情逐一實現，別再畫大餅喊口號。

新竹市教育處回應，「新竹小巨蛋」參考台北小巨蛋規，並非單純的體育場館，市府將啟動相關作業，補齊城市大型公共展演及國際級活動場地的需要。

各界關切新竹市立棒球場改善進度，教育處指出，以安全優先、品質到位為原則，預計今年上半年完工，經驗收、通過安全與品質審查後，將重新開放球場。

竹市府在官網「棒球場追蹤」專區定期更新進度，去年12月29日剛完成地下停車場結構補強、球場明溝修繕施作，目前正進行停車場外牆防水材料、噴灌系統壓層打除進場施作，並進行外野計分板補修、室外主場球員休息室入口外牆、場區人行道地磚抿石子清潔等。

