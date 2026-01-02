龍潭體育園區改善棒壘球場設施

桃園市龍潭體育園區完工至今4年，但棒壘球場開放至今卻缺乏廁所、裁判室及防護網等基礎設施，場地功能無法有效發揮，也影響賽事品質。經地方爭取後，體育局近月增設相關設施完成，預計今年第1季驗收啟用，盼提供更好的運動場地。

斥資3億餘元打造的龍潭體育園區位於龍潭九龍地區，占地約4公頃，設有戶外曲棍球場、棒壘球場、羽球場、滯洪池及多功能管理中心，2021年11月完工。其中，棒壘球場雖開放使用，但卻沒有廁所與衛浴設施，市議員徐玉樹也點出未設裁判室、外野護網等，不利賽事，也有安全疑慮。

桃園市龍馬棒壘球協會會長、市議員黃敬平說，龍潭體育園區棒壘球場為例，雖有良好腹地條件，但基礎配套不足，長期無法充分發揮場地功能。他建議市府完善球場基礎設施，同時也要重新檢視棒壘球在全民運動及城市運動發展中的定位，做出完整規畫。

黃敬平進一步說明，桃園棒壘球隊伍數量多，因場地零散分布、數量不足，每逢假日常需跨區借場，應比照鄰近新北市及新竹縣市，朝「集中式、多面場」方向規畫，有助賽事與活動推展。

經市議員徐玉樹等人建請市府改善，體育局近期替龍潭體育園區棒壘球場，增設投補練習區、廁所、裁判室及儲藏室及防護網；另考量球場後方草皮有槌球團體使用，去年底完成變更設計增設圍網，避免球飛出場外擊中民眾，相關設施預計今年第1季完成驗收並啟用。