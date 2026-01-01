影／桃竹苗鬧血荒！陳宗聖40年不間斷元旦也照捐 累計捐贈13.55萬cc

國際生命線台灣總會輔導總會長陳宗聖每年、每月都捐血，迄今已持續40年，捐血高達542袋，累積捐血量達到13萬5500CC，元旦捐血更成為從不間斷的義舉，近年還有好友受他影響加入元旦捐血的行列；陳宗聖指出，目前桃竹苗地區血荒的情況很嚴重，歡迎大家一起挽起袖子，把握住每一次可以助人的機會。

陳宗聖是嘉義的農村子弟，40年前到苗栗聯合工專（現為國立聯合大學）求學，如今苗栗已成了他的故鄉。他回憶說，當年校內有捐血活動，那一年他18歲並符合捐血條件開始捐血， 伸出手臂的那一刻，他感受到捐血救人的意義，從此鼓勵自己要珍惜每一個奉獻的機會。

每年元旦升旗後，陳宗聖都會到新竹捐血中心苗栗捐血站捐血，迄今已約30年不曾間斷，他每年從元旦起，每月都會捐一次血，從1月1日、2月2日、3月3日至12月12日的規律捐血至少12次，遇到縣內辦理捐血活動，他也會額外參加，生日他也會以捐血的方式，表達對雙親的感恩，近年來他都接受血小板分離術捐贈血小板，一袋250西西捐完約需2小時。

今天元旦，他與好兄弟「苗栗網鴻」劉俊鴻相約一早參加升旗典禮，再趕往苗栗捐血站以捐血助人的行動啟動新的一年到來。

陳宗聖表示，凡是年滿17歲、體重45公斤以上就可以捐血，每月捐血前，他會重視自己的飲食、睡眠及作息時間的調整，盼自己捐出的一袋血是健康並可達到救人的品質，社會大眾也可透過捐血，讓自己的飲食、作息調整並改善。