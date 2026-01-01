快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

「壢動新年．幸福啟程」115年桃園中壢元旦升旗典禮文化公園登場

桃園電子報／ 桃園電子報

115年桃園市中壢元旦升旗典禮今（1）日上午於文化公園順利舉行，吸引眾多民眾攜家帶眷前來共襄盛舉，以實際行動迎接嶄新的2026年。

3E0A9860 scaled
本次中壢區元旦升旗典禮以壢動新年幸福啟程作為主題。圖：中壢區公所提供

典禮以聖義獅鼓團帶來的磅礡開場揭開序幕，象徵新年納福、開運平安；接續由深受民眾喜愛的彤彤姊姊帶領大家進行「活力健康操」，大小朋友一同跟著音樂律動，為新的一年注入滿滿元氣，展現中壢區豐富的城市能量與凝聚力。

護旗進場則邀請啟英高中與元生國小的學生擔任，以整齊步伐及莊重儀態，展現中壢區青年學子的精神風貌。國歌領唱由知名民歌手李明德擔綱，全場共同齊聲高唱國歌，氣氛莊嚴動人。典禮尾聲，李明德老師帶領現場民眾一同大合唱，以歌聲與情感迎接新年的第一天，為活動劃下美好句點。

3E0A0018 scaled
特別邀請民歌手李明德進行國歌領唱、大合唱。圖：中壢區公所提供

今年活動的線上報名特別響應桃園市政府推動「桃園市市民卡APP」，首次採用其完成線上報名與現場報到，區公所表示，感謝民眾的配合，使整體報到與排隊動線順暢、典禮流程圓滿完成。

3E0A9926 scaled
本次由啟英高中、元生國小學生帶來護旗演出。圖：中壢區公所提供

中壢區公所表示，元旦升旗象徵著希望、團結與新的開始，感謝所有民眾在2026年的第一天到場參與，讓今年的升旗典禮更加溫馨、充滿活力。未來也將持續規劃更多不同形式的活動，邀請民眾共同打造溫暖、幸福的中壢，一起壢動新年、幸福啟程。

AX8A9787 scaled
中壢區公所邀請民眾共同打造溫暖、幸福的中壢，一起壢動新年、幸福啟程。圖：中壢區公所提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：「壢動新年·幸福啟程」115年桃園市中壢區元旦升旗典禮於文化公園登場 與民眾一同迎接新的一年

延伸閱讀：

  1. 大園區公所元旦升旗吸引600人參加 雨天不減民眾熱情 
  2. 桃園第一所！新屋社子國小推動永續教育 獲永久綠旗認證

⭐2025總回顧

中壢 元旦升旗

延伸閱讀

影／苗栗元旦升旗重回縣府廣場 摸彩大獎這一組2碼尾數太神奇了

抗寒雨展熱情 新北林口元旦升旗吸引2000人參與

桃園市巨幅國旗慶元旦 張善政：為中華民國打拚

張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

相關新聞

2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

桃園新宏其婦幼醫院2026元旦洋溢迎接新生命的喜悅，至中午已順利接生超過11位「元旦寶寶」，且至少9位待產，預計全天新生兒人數將突破20位，為台灣生育率注入活力，新生兒生日哭聲，也為父母、全家新的一年帶來美好。

苗栗大千迎來4名元旦寶寶 林姓產婦生下男嬰…母子一起過生日

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院今天中午前迎來三男一女共4名元旦寶寶，其中3名產婦採取剖腹產，產房及嬰兒室洋溢新生的喜悅，...

「壢動新年．幸福啟程」115年桃園中壢元旦升旗典禮文化公園登場

115年桃園市中壢區元旦升旗典禮今（1）日上午於文化公園順利舉行，吸引眾多民眾攜家帶眷前來共襄盛舉，以實際行動迎接嶄新的2026年。 本次中壢區元旦升旗典禮以壢動新年幸福啟程作為主題。圖：中壢區公所

影／苗栗元旦升旗重回縣府廣場 摸彩大獎這一組2碼尾數太神奇了

苗栗縣政府今天清晨7點在縣府廣場舉辦元旦升旗典禮，以充滿祝福的標語「馬年旗開旺，苗栗願景亮」作為主軸，象徵縣政在新年度將...

東元醫院喜迎3元旦寶寶 新設「星悅產後護理之家」第二季將啟用

2026年元旦東元綜合醫院在今天上午迎接3位「元旦寶寶」誕生，並預計今日將有6位以上的新生兒陸續報到。院長黃忠山表示，婦...

2026年 新竹市7名元旦寶寶幸福報到

今天是2026年1月1日，新竹市政府統計，截至今天中午12時已有7名元旦寶寶報到，其中男寶寶3名、女寶寶4名；自然產4名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。