「壢動新年．幸福啟程」115年桃園中壢元旦升旗典禮文化公園登場

115年桃園市中壢區元旦升旗典禮今（1）日上午於文化公園順利舉行，吸引眾多民眾攜家帶眷前來共襄盛舉，以實際行動迎接嶄新的2026年。

本次中壢區元旦升旗典禮以壢動新年幸福啟程作為主題。圖：中壢區公所提供

典禮以聖義獅鼓團帶來的磅礡開場揭開序幕，象徵新年納福、開運平安；接續由深受民眾喜愛的彤彤姊姊帶領大家進行「活力健康操」，大小朋友一同跟著音樂律動，為新的一年注入滿滿元氣，展現中壢區豐富的城市能量與凝聚力。

護旗進場則邀請啟英高中與元生國小的學生擔任，以整齊步伐及莊重儀態，展現中壢區青年學子的精神風貌。國歌領唱由知名民歌手李明德擔綱，全場共同齊聲高唱國歌，氣氛莊嚴動人。典禮尾聲，李明德老師帶領現場民眾一同大合唱，以歌聲與情感迎接新年的第一天，為活動劃下美好句點。

特別邀請民歌手李明德進行國歌領唱、大合唱。圖：中壢區公所提供

今年活動的線上報名特別響應桃園市政府推動「桃園市市民卡APP」，首次採用其完成線上報名與現場報到，區公所表示，感謝民眾的配合，使整體報到與排隊動線順暢、典禮流程圓滿完成。

本次由啟英高中、元生國小學生帶來護旗演出。圖：中壢區公所提供

中壢區公所表示，元旦升旗象徵著希望、團結與新的開始，感謝所有民眾在2026年的第一天到場參與，讓今年的升旗典禮更加溫馨、充滿活力。未來也將持續規劃更多不同形式的活動，邀請民眾共同打造溫暖、幸福的中壢，一起壢動新年、幸福啟程。

中壢區公所邀請民眾共同打造溫暖、幸福的中壢，一起壢動新年、幸福啟程。圖：中壢區公所提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：「壢動新年·幸福啟程」115年桃園市中壢區元旦升旗典禮於文化公園登場 與民眾一同迎接新的一年