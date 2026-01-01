快訊

影／苗栗元旦升旗重回縣府廣場 摸彩大獎這一組2碼尾數太神奇了

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗今年元旦升旗摸彩獎品豐富，有趣的是包括2支iPhone、65吋智慧電視、AirPods共4個大獎分別由鍾東錦、議長李文斌、副縣長邱俐俐抽出，幾個大獎尾數都是18。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天清晨7點在縣府廣場舉辦元旦升旗典禮，以充滿祝福的標語「馬年旗開旺，苗栗願景亮」作為主軸，象徵縣政在新年度將持續奔馳向前、開啟全新願景。苗栗縣元旦升旗典禮前兩年分別移師竹南、苑裡辦理，今年重回縣府廣場，摸彩也是重頭戲，縣府連加碼共送出4支iPhone 17及大尺寸智慧電視、平板電腦等多項大獎，吸引大批鄉親前來試手氣，會場喜氣洋洋。

升旗活動在晨光中熱鬧開場，烏眉國小節令鼓隊、竹南鎮立合唱團、中興商工儀隊輪番上陣，為新年第一天增添滿滿祝福與活力，升旗儀式在國旗冉冉升起的一刻，現場鄉親一同高唱國歌、國旗歌，象徵苗栗縣各界團結一致、迎向希望。

縣府表示，今年升旗典禮的亮點之一，就是深受民眾期待的「超豪華摸彩活動」，與鄉親共享新年的喜悅，今年獎項規模可謂歷年最豐富，包括最受矚目的iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等多項大獎，加上多件生活實用摸彩品，讓民眾新年一早就有機會能帶回好禮。

鍾東錦表示，苗栗縣過去3年歷經疫後復甦、社福推動、觀光發展等多項挑戰與突破，今年升旗典禮重回縣府廣場，辦理升旗典禮具有重要象徵意義，代表縣府與鄉親再次肩並肩，迎向更明亮、更繁榮的新年，未來縣府將繼續致力交通建設、教育提升、長照服務、觀光行銷等縣政推動，讓「苗栗願景亮」成為每位縣民都能親身感受的幸福實景。

今年元旦升旗摸彩獎品豐富，其中大獎唱名3次不到就得重抽，有趣的是包括2支iPhone、65吋智慧電視、AirPods共4個大獎分別由鍾東錦、議長李文斌、副縣長邱俐俐抽出，幾個大獎尾數都是18，讓18也成了今天的幸運數字，為會場增添不少熱鬧和歡樂氣氛。

苗栗縣政府今天清晨7點在縣府廣場舉辦元旦升旗典禮，以充滿祝福的標語「馬年旗開旺，苗栗願景亮」作為主軸，象徵縣政在新年度將持續奔馳向前、開啟全新願景。記者胡蓬生／攝影
苗栗今年元旦升旗摸彩獎品豐富，其中大獎唱名3次不到就得重抽，有趣的是包括2支iPhone、65吋智慧電視、AirPods共4個大獎分別由鍾東錦、議長李文斌、副縣長邱俐俐抽出，幾個大獎尾數都是18。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天清晨7點在縣府廣場舉辦元旦升旗典禮，以充滿祝福的標語「馬年旗開旺，苗栗願景亮」作為主軸，象徵縣政在新年度將持續奔馳向前、開啟全新願景。記者胡蓬生／攝影
元旦升旗 苗栗縣

