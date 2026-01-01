聽新聞
東元醫院喜迎3元旦寶寶 新設「星悅產後護理之家」第二季將啟用
2026年元旦東元綜合醫院在今天上午迎接3位「元旦寶寶」誕生，並預計今日將有6位以上的新生兒陸續報到。院長黃忠山表示，婦產科起家的東元醫院，創院時期平均每個月都有400名新生兒在本院誕生，如今在少子化的時代，院內仍有一群專業資深的婦產科和小兒科醫師護理團隊，為建立周全的母嬰照護網，醫院積極於高鐵特區籌辦「星悅產後護理之家」，預計將於今年第二季正式揭幕。
東元婦幼中心早上喜迎3位元旦寶寶，新竹縣長楊文科偕同縣衛生局長殷東成、社會處長陳欣怡蒞臨東元婦幼中心，探視元旦寶寶與新生兒家庭，楊文科親贈金飾禮盒、育兒禮袋及衛生局準備的母嬰禮品作為賀禮，恭喜爸媽喜添麟兒、弄瓦之喜，祝福元旦寶寶健康茁壯。醫院表示，目前喜迎3位新生兒，預計今日將有6位以上的新生兒陸續報到。
根院方轉述，新生兒的父親林爸爸表示，寶寶是首胎，因預產期接近元旦，提早到醫院自然待產，對於寶寶選在元旦出生感到很開心又驚喜。一直都在東元給醫師吳瓊惠產檢，也順利接生，覺得很安心。
黃忠山表示，婦幼中心已經蟬聯衛福部國健署「母嬰親善院所」認證，也接續順利通過2026年度認證。為建立周全的母嬰照護網，醫院於高鐵特區籌辦「星悅產後護理之家」，預計將於今年第二季正式揭幕，將東元豐富的婦兒科醫療經驗延伸至產後照護，提供新生兒家庭最專業、最舒適的醫療品質。
副院長黃禹仁指出，艾微芙國際生殖中心以生殖醫學為權威，醫院引進史丹佛大學生殖醫學標準作業程序，設有國際級專業實驗室，導入第四代AI試管嬰兒、胚胎基因篩檢（PGT）、玻璃化冷凍卵子、胚胎縮時攝影及子宮內膜容受性檢測等技術。中心成立以來，已服務超過50萬求子夫妻，完成數萬人工生殖療程，迎接逾1萬名新生命誕生，成功率穩定維持在優良區間。
