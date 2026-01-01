2026年 新竹市7名元旦寶寶幸福報到

今天是2026年1月1日，新竹市政府統計，截至今天中午12時已有7名元旦寶寶報到，其中男寶寶3名、女寶寶4名；自然產4名、剖腹產3名，另有8名準媽媽正待產中。

新竹市立馬偕兒童醫院今迎來第一位元旦寶寶，清亮的哭聲為新的一年揭開序幕。寶寶體重2942公克，母嬰均安，現場洋溢著喜悅與祝福。寶寶的母親劉姓女子分享，新年的第一天迎接孩子的到來，內心充滿感動與幸福，特別感謝丈夫一路以來的支持與陪伴，讓她在生產過程中感到安心不孤單。也由衷感謝新竹馬偕兒童醫院醫師蔡金翰及護理團隊的專業照護。

市長高虹安表示，根據內政部2024年統計，新竹市粗出生率達6.7‰，不僅優於全國平均的5.8‰，較2023年的6.0‰更顯著提升0.7‰。這顯示市府推動「0-6歲市府養」及「祝你好孕」施政理念已初見成效。為持續提升市民生育率，市府致力於提供全方位的支持，建構友善育兒、婦幼環境，推動社福政策。

高虹安說，為落實「0-6歲市府養」施政目標，市府持續推動「祝你好孕」三部曲、好孕專車、加碼托育補助及定點臨托服務；同時，提供0-6歲腸病毒與輪狀病毒疫苗補助、啟用「到宅坐月子媒合平台」，並落實兒童友善醫療與幼兒專責醫師制度。另外，今年更推出「祝你好孕2.0：媽咪心晴包」，將關懷觸角延伸至產後心理健康。

衛生局表示，為強化婦幼友善環境，市府全力打造母乳哺育支持環境，辦理特優哺集乳室認證。目前竹市共有138處哺集乳室，其中特優哺集乳室高達77處。市府亦與轄內4大母嬰親善醫療院所合作推出24小時母乳諮詢專線(03-5353975)，提供專業的諮詢服務。

此外，竹市配合國健署「兒童發展7+6」政策，共有57家醫療院所提供兒童預防保健服務，其中29家提供發展篩檢服務資格，共同守護寶寶健康成長。