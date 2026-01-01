桃園市巨幅國旗慶元旦 張善政：為中華民國打拚
桃園市政府今天在龜山區舉行元旦升旗典禮，國軍二一砲指部官兵展現長20公尺、寬30公尺巨幅國旗。桃園市長張善政期許市民都能在工作崗位上全力發揮，為桃園、為中華民國打拚。
桃園市長張善政上午前往龜山區出席「115年桃園市元旦升旗典禮」，表示今年將元旦典禮移師長庚養生村舉行，象徵對市民健康長壽的祝福。同時，也邀請幼兒園小朋友一同登台，展現桃園「老幼共好」的生機與溫暖，期盼新的一年各產業持續蓬勃發展，市民在各領域全力揮灑，為桃園、為中華民國共同努力打拚。
張善政指出，典禮現場還有環保局與桃園市汽車同業公會合作，展示多輛經典古董車，象徵市府近年積極推動「靜桃專案」，向大眾傳達不用改裝汽車排氣管、愛車也能很環保，用優雅且有品味的方式守護環境，共同維持桃園宜居品質。
民政局表示，升旗典禮活動除邀請民歌手施孝榮獻唱外，國軍二一砲指部官兵也進行巨幅國旗展旗，展現磅礴氣勢；另外，還有無人機拉起國旗升空，樂天女孩也出席並帶動跳，邀請民眾拋出象徵國旗的藍、白、紅3色彩帶，為桃園新年注入祝福與希望。
