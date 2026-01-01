快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
宏其婦幼醫院中午前已經接生6位元旦寶寶。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院中午前已經接生6位元旦寶寶。圖／宏其婦幼醫院提供

桃園新宏其婦幼醫院2026元旦洋溢迎接新生命的喜悅，至中午已順利接生超過11位「元旦寶寶」，且至少9位待產，預計全天新生兒人數將突破20位，為台灣生育率注入活力，新生兒生日哭聲，也為父母、全家新的一年帶來美好。

⭐2025總回顧

宏其婦幼醫院創辦人張紅淇表示，在全國新生兒人數持續面臨挑戰的環境下，宏其婦幼於新年首日便迎來超過20位新生兒（含預約），創下近年元旦生產數的新高，此一景象猶如一道逆勢而上的暖流，別具意義，對宏其而言更是信任與使命，讓他覺得欣慰。

張紅淇說，20不只是數字，更是無數個家庭的信任託付，在整體大環境充滿挑戰的時刻，這麼多父母選擇在宏其迎接新生命，是莫大的肯定，也更堅定了宏其守護婦幼的使命證明了，也只要提供真正安心、完整的醫療服務，就能獲得民眾的信賴。

宏其婦幼醫院新任院長郭信宏指出，今日的盛況是醫院多年深耕的成果展現，宏其能夠在開年第一天就為國家開出一個好采頭，關鍵在於提供了一個讓父母敢生、能生、安心生的環境。

郭信宏進一步說明，宏其的核心優勢在於建構了無可取代的安全網絡：婦、產、兒、麻醉四科醫師24小時駐院、院內自有血庫、以及可緊急處置的新生兒病房，再加上智慧產房的科技輔助，構成了全方位、滴水不漏的生產安全防護網。

郭信宏說，宏其看到許多地區的生育數在萎縮，這更提醒醫療品質與安全是永恆的基石。他強調未來將持續創新，將這份最放心、最溫馨、最安全的承諾，化為更細緻的服務，回應每一位寶貴的信任。

凌晨00時22分，宏其婦幼醫院產房傳出今年第一聲響亮啼哭，范姓夫婦順利迎來他們的寶貝兒子，這也是醫院接生的首位元旦寶寶。

產婦周媽媽表示，這是夫妻第一胎「想給他最好的」，經自己和親友詳細比較醫院的設備與服務後，最終決定宏其生產。范爸爸也開心分享，市政府2026年起提高每胎生育補助，對新手父母是極大的實質幫助，讓他們能更安心地迎接新生命。

宏其婦幼醫院產婦迎接元旦寶寶。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院產婦迎接元旦寶寶。圖／宏其婦幼醫院提供

新生兒 父母 元旦

延伸閱讀

桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

影／桃園迎接2026元旦寶寶 市府估全天65位新生兒報到

2026新希望！台中童綜合醫院清晨喜迎元旦寶寶

桃園16名元旦寶寶報到！ 預計人數突破往年

相關新聞

2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

桃園新宏其婦幼醫院2026元旦洋溢迎接新生命的喜悅，至中午已順利接生超過11位「元旦寶寶」，且至少9位待產，預計全天新生兒人數將突破20位，為台灣生育率注入活力，新生兒生日哭聲，也為父母、全家新的一年帶來美好。

苗栗大千迎來4名元旦寶寶 林姓產婦生下男嬰…母子一起過生日

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院今天中午前迎來三男一女共4名元旦寶寶，其中3名產婦採取剖腹產，產房及嬰兒室洋溢新生的喜悅，...

東元醫院喜迎3元旦寶寶 新設「星悅產後護理之家」第二季將啟用

2026年元旦東元綜合醫院在今天上午迎接3位「元旦寶寶」誕生，並預計今日將有6位以上的新生兒陸續報到。院長黃忠山表示，婦...

2026年 新竹市7名元旦寶寶幸福報到

今天是2026年1月1日，新竹市政府統計，截至今天中午12時已有7名元旦寶寶報到，其中男寶寶3名、女寶寶4名；自然產4名...

竹縣聯合服務中心揭牌 數發處推智慧之眼全國首創

新竹縣政府今天大動作革新行政服務，同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」與「高齡長照處」。面對AI科技發展與高齡議題，...

桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

2026桃園ON AIR跨年晚會圓滿落幕，但散場時人潮湧動，稍有不慎便可能與家人走散。會場機動派出所於今(1)日凌晨0時許接獲一位心急的姑姑報案，說散場時和她的姪女被人潮沖散了，走失地點在三壘區域三樓看台及二樓看台附近，中壢警分局立即通報勤務群組，順利在20分鐘內找回女童，結束這場驚魂記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。