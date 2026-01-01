2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

桃園新宏其婦幼醫院2026元旦洋溢迎接新生命的喜悅，至中午已順利接生超過11位「元旦寶寶」，且至少9位待產，預計全天新生兒人數將突破20位，為台灣生育率注入活力，新生兒生日哭聲，也為父母、全家新的一年帶來美好。

宏其婦幼醫院創辦人張紅淇表示，在全國新生兒人數持續面臨挑戰的環境下，宏其婦幼於新年首日便迎來超過20位新生兒（含預約），創下近年元旦生產數的新高，此一景象猶如一道逆勢而上的暖流，別具意義，對宏其而言更是信任與使命，讓他覺得欣慰。

張紅淇說，20不只是數字，更是無數個家庭的信任託付，在整體大環境充滿挑戰的時刻，這麼多父母選擇在宏其迎接新生命，是莫大的肯定，也更堅定了宏其守護婦幼的使命證明了，也只要提供真正安心、完整的醫療服務，就能獲得民眾的信賴。

宏其婦幼醫院新任院長郭信宏指出，今日的盛況是醫院多年深耕的成果展現，宏其能夠在開年第一天就為國家開出一個好采頭，關鍵在於提供了一個讓父母敢生、能生、安心生的環境。

郭信宏進一步說明，宏其的核心優勢在於建構了無可取代的安全網絡：婦、產、兒、麻醉四科醫師24小時駐院、院內自有血庫、以及可緊急處置的新生兒病房，再加上智慧產房的科技輔助，構成了全方位、滴水不漏的生產安全防護網。

郭信宏說，宏其看到許多地區的生育數在萎縮，這更提醒醫療品質與安全是永恆的基石。他強調未來將持續創新，將這份最放心、最溫馨、最安全的承諾，化為更細緻的服務，回應每一位寶貴的信任。

凌晨00時22分，宏其婦幼醫院產房傳出今年第一聲響亮啼哭，范姓夫婦順利迎來他們的寶貝兒子，這也是醫院接生的首位元旦寶寶。