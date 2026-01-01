竹縣聯合服務中心揭牌 數發處推智慧之眼全國首創

新竹縣政府今天大動作革新行政服務，同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」與「高齡長照處」。面對AI科技發展與高齡議題，縣長楊文科指示進行業務整併及組織調整，達成事權統一、專業分工的目的，以回應社會快速變遷帶來的挑戰，提升行政效率及服務品質。

楊文科表示，聯合服務中心透過整合跨局處業務，提供「一次到位」的服務流程，大幅減少民眾，特別是行動不便者與長者，往返各局處奔波的需求。服務中心整合社會福利、住宅補貼、地政業務、志工諮詢等六大功能，從身心障礙證明、愛心卡、住宅補貼申辦，到地籍資料查詢、志工資訊，一站式搞定。

面對AI技術快速發展，數位科技從行政支援工具轉型為城市發展核心的趨勢，縣府成立「數位發展處」。新成立的數位發展處主要功能為統籌資訊系統、資安服務、數位治理與便民服務數位化，打造成為縣府數位服務的窗口。

近期苗栗、北捷接連發生持刀治安事件，引發地方高度警覺。新竹縣府規畫全國首創推動「智慧之眼」警政辨識系統，結合既有監視器與AI物件辨識，即時偵測持刀等異常行為並通報警方，再由人工複判、持續學習提升精準度，強化社會安全。

數發處長劉奕帆表示，縣長楊文科高度重視並拍板研議導入，預計最快半年內完成招標與初步建置，核心為導入AI邊緣運算技術，初期以公部門監視器為主，讓辨識功能在各警局前端設備即時處理，提升即時處理效率。