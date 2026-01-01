快訊

「再見了 對不起」 AOA珉娥元旦驚曝做出極端選擇

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

竹縣聯合服務中心揭牌 數發處推智慧之眼全國首創

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「高齡長照處」則是因應即將邁入超高齡社會及銜接中央「長照十年計劃3.0」政策而成立。記者郭政芬／攝影
「高齡長照處」則是因應即將邁入超高齡社會及銜接中央「長照十年計劃3.0」政策而成立。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府今天大動作革新行政服務，同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」與「高齡長照處」。面對AI科技發展與高齡議題，縣長楊文科指示進行業務整併及組織調整，達成事權統一、專業分工的目的，以回應社會快速變遷帶來的挑戰，提升行政效率及服務品質。 

⭐2025總回顧

楊文科表示，聯合服務中心透過整合跨局處業務，提供「一次到位」的服務流程，大幅減少民眾，特別是行動不便者與長者，往返各局處奔波的需求。服務中心整合社會福利、住宅補貼、地政業務、志工諮詢等六大功能，從身心障礙證明、愛心卡、住宅補貼申辦，到地籍資料查詢、志工資訊，一站式搞定。 

面對AI技術快速發展，數位科技從行政支援工具轉型為城市發展核心的趨勢，縣府成立「數位發展處」。新成立的數位發展處主要功能為統籌資訊系統、資安服務、數位治理與便民服務數位化，打造成為縣府數位服務的窗口。

近期苗栗、北捷接連發生持刀治安事件，引發地方高度警覺。新竹縣府規畫全國首創推動「智慧之眼」警政辨識系統，結合既有監視器與AI物件辨識，即時偵測持刀等異常行為並通報警方，再由人工複判、持續學習提升精準度，強化社會安全。

數發處長劉奕帆表示，縣長楊文科高度重視並拍板研議導入，預計最快半年內完成招標與初步建置，核心為導入AI邊緣運算技術，初期以公部門監視器為主，讓辨識功能在各警局前端設備即時處理，提升即時處理效率。

高齡長照處則是因應即將邁入超高齡社會及銜接中央長照十年計畫3.0政策而成立。該處由現行的「長期照顧管理中心」進一步升格，並併入原社會處的老人福利與身障福利業務，以專業分工整合原本分散在不同單位的資源。

聯合服務中心今天成立，未來民眾一站式完成洽公，相當方便。記者郭政芬／攝影
聯合服務中心今天成立，未來民眾一站式完成洽公，相當方便。記者郭政芬／攝影
新竹縣在今天揭牌「數位發展處」，未來將負責推動數位轉型與科技應用。記者郭政芬／攝影
新竹縣在今天揭牌「數位發展處」，未來將負責推動數位轉型與科技應用。記者郭政芬／攝影
數發處長劉奕帆表示，新竹縣府規畫全國首創推動「智慧之眼」警政辨識系統。記者郭政芬／攝影
數發處長劉奕帆表示，新竹縣府規畫全國首創推動「智慧之眼」警政辨識系統。記者郭政芬／攝影

楊文科 長照 新竹

延伸閱讀

影／竹縣元旦組改 楊文科：增設高齡長照、數發處迎戰高齡化與AI浪潮

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

恐脫黨參選？被質疑對國民黨忠誠度 徐欣瑩籲：回歸公平初選機制

前新竹縣長陳進興辭世 楊文科追憶奠基城市發展

相關新聞

竹縣聯合服務中心揭牌 數發處推智慧之眼全國首創

新竹縣政府今天大動作革新行政服務，同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」與「高齡長照處」。面對AI科技發展與高齡議題，...

桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

2026桃園ON AIR跨年晚會圓滿落幕，但散場時人潮湧動，稍有不慎便可能與家人走散。會場機動派出所於今(1)日凌晨0時許接獲一位心急的姑姑報案，說散場時和她的姪女被人潮沖散了，走失地點在三壘區域三樓看台及二樓看台附近，中壢警分局立即通報勤務群組，順利在20分鐘內找回女童，結束這場驚魂記。

張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

為強化大型活動交通疏導量能並肯定交通義勇警察長期投入協勤工作的專業與付出，桃園市警察局交通警察大隊表示，市長張善政於昨(31)日上午主持市政會議時宣布，自115年元旦起，將義交協勤費由原每小時200元調升至230元，以持續提升桃園市重大活動交通維護效能。

影／桃園迎接2026元旦寶寶 市府估全天65位新生兒報到

2026年新年報到，全台迎來一波「元旦寶寶潮」，截至今天中午，桃園市已有16名元旦寶寶誕生，市府預估全天將有約65名新生...

苗栗大千迎來4名元旦寶寶 林姓產婦生下男嬰...母子一起過生日

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院今天中午前迎來三男一女共4名元旦寶寶，其中3名產婦採取剖腹產，產房及嬰兒室洋溢新生的喜悅，...

迎接2026年竹市府公布元旦新制 涵蓋民生、交通、環保

迎接2026年，新竹市政府今宣布多項新制將於元旦正式上路，並與中央政策同步推動。內容涵蓋社會福利、教育照顧、交通安全、環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。