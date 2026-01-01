影／桃園迎接2026元旦寶寶 市府估全天65位新生兒報到

2026年新年報到，全台迎來一波「元旦寶寶潮」，截至今天中午，桃園市已有16名元旦寶寶誕生，市府預估全天將有約65名新生兒報到，人數較往年持續成長。市長張善政今早也率隊前往醫院探視產婦與新生兒，送上新年祝福，並強調市府持續加碼婦幼政策，營造友善生育環境。

桃園市長張善政與夫人今天上午與立委萬美玲、市議員張碩芳、衛生局長賈蔚、婦幼局長杜慈容等人，前往桃園區秉坤婦幼醫院探視產婦與新生兒，並慰勉醫護人員辛勞。眾人看到剛出生的寶寶都直呼可愛，現場氣氛溫馨熱鬧。張善政表示，桃園是六都中唯一自然成長率為正且達7%的城市，預計今天將有65名寶寶成為桃園市民，市府非常歡迎，也會持續透過政策支持，減輕年輕家庭育兒負擔。