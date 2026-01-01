快訊

苗栗大千迎來4名元旦寶寶 林姓產婦生下男嬰...母子一起過生日

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院今天中午前迎來4名元旦寶寶。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院今天中午前迎來4名元旦寶寶。圖／大千綜合醫院提供

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院今天中午前迎來三男一女共4名元旦寶寶，其中3名產婦採取剖腹產，產房及嬰兒室洋溢新生的喜悅，也為2026年第一天增添無限溫馨與祝福。

大千醫院醫療副院長及婦產科醫師林敬旺接生今天3名元旦寶寶，3名產婦都採剖腹產，其中27歲林姓產婦自己就是元旦寶寶，她懷第一胎時因有妊娠糖尿病，因此選擇剖腹產，這次懷第二胎也決定採剖腹產 ，但 預產期原為1月4日，且第二胎提前出生的比率較高，她一直期盼寶寶能和自己一樣都在元旦出生，原本擔心無法如願，沒想到寶寶十分貼心，耐心等到今天才報到，成功實現母子同為元旦寶寶的美好心願。

院方指出，另一名40歲田姓產婦同樣生產第二胎，過去曾因子宮外孕接受腹腔鏡手術治療，後因高齡不易受孕，在門診接受排卵藥物治療後才順利懷孕，這名產婦有雙角子宮及子宮肌瘤問題，屬於高風險妊娠，所幸在醫療團隊悉心照護下，順利產下女嬰。

大千醫院表示，衛福部於2021年7月推行「開放醫院」周產期照護模式，讓在診所接受產檢的孕婦能在醫院生產，以便獲得更完整的醫療資源，大千是衛福部核定的3家開放醫院之一，上述2位產婦都在竹南診所接受產檢，並於大千綜合醫院生產，可透過開放醫院模式獲得連續且完善的醫療照護。

院方說，大千醫院生殖醫學中心主任及婦產科醫師劉榮啟特別分享指出，面對少子化現象，政府為鼓勵生育，已公告不孕症試管嬰兒補助全面升級，未滿39歲者首次最高可獲15萬元補助，同時新增醫療性生育保存補助，協助癌症病人減輕凍卵、凍精的經濟負擔。

大千醫院表示，截至中午前，院方已接生4名元旦寶寶，3男1女，3人為剖腹產、1人自然產，目前還有1位孕婦待產中。

大千綜合醫院表示，院方是衛福部核定的「開放醫院」，可協助苗栗縣的孕產婦及寶寶在醫院生產並獲得完整醫療照護。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院表示，院方是衛福部核定的「開放醫院」，可協助苗栗縣的孕產婦及寶寶在醫院生產並獲得完整醫療照護。圖／大千綜合醫院提供

