迎接2026年竹市府公布元旦新制 涵蓋民生、交通、環保

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今宣布多項新制將於元旦正式上路，並與中央政策同步推動。內容涵蓋社會福利、教育照顧、交通安全、環境保護及觀光發展等多個面向。圖／新竹市府提供
迎接2026年，新竹市政府今宣布多項新制將於元旦正式上路，並與中央政策同步推動。內容涵蓋社會福利、教育照顧、交通安全、環境保護及觀光發展等多個面向，希望全面提升市民生活品質，穩健朝「安居科技城」的城市願景邁進。

市府表示，在教育領域，市府首創「特教助理員三大利多」，針對時薪制特教助理員，補助在職訓練、國定假日及颱風假薪資，以實際行動強化勞動保障；同時，為守護教育人員健康，凡40歲以上公立幼兒園契約進用人員，包括教保員、職員及廚工等，皆可享有每年4500元健康檢查補助。此外，「到宅坐月子媒合服務」申請資格也將放寬，從「設籍且實際居住」調整為「實際居住」於竹市的孕產婦即可申請，擴大服務對象與量能。

為健全兒少成長環境，市府訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」，規範娃娃機店設立須距離國民中小學以下學校一百公尺以上，並設有一年緩衝期。交通方面，為肯定義交人員的辛勞付出，執勤費將調升至每小時200元；廣受市民好評的YouBike服務也持續強化安全保障，繼電輔車納保後，自元旦起YouBike 2.0一般自行車亦將全面納入公共自行車傷害險，完成投保方可租借。

市府說明，為提升長者及身心障礙者使用便利性，敬老卡及愛心卡將開放符合資格者，委託家屬至農會及合作藥局代為消費。觀光方面，市府規畫推出「山、湖、海」三大主題深度旅遊行程，並建置「跟風玩新竹」數位旅遊護照，整合景點資訊與線上集章功能，引導民眾深度體驗竹市多元風貌與城市魅力。

在環境永續方面，竹市將實施新的移動汙染源管制措施，於新竹科學園區及虎林國中小周邊劃設空氣品質維護區，未符合排煙標準或定期檢驗合格紀錄的柴油車與燃油機車將禁止進入，以守護民眾健康與空氣品質。同時，配合中央非洲豬瘟防疫政策，廚餘養豬將進入為期一年的緩衝管理期，僅限學校、食品製造業等特定事業單位產出的廚餘，在符合規範下方可再利用，違規者將依法重罰。

市府指出，新的一年將持續與中央密切合作，包括每月最低工資調升至2萬9500元、擴大新冠疫苗全民接種，以及延長電動車免牌照稅期限等政策，皆將同步實施。從教育扎根、社會關懷，到交通安全與環境永續，市府將持續精進城市治理，為市民打造更安全、更便利、更宜居的幸福城市。

非洲豬瘟 新竹 空氣品質

