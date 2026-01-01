桃園16名元旦寶寶報到！ 預計人數突破往年

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左3）等人今天到秉坤醫院探視孕產婦與新生兒，強調桃園鼓勵生育與照顧婦幼今年又推出更多保障。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左3）等人今天到秉坤醫院探視孕產婦與新生兒，強調桃園鼓勵生育與照顧婦幼今年又推出更多保障。記者陳俊智／攝影

2026新年到，桃園截止目前誕生16名元旦寶寶，人數持續增加，市府預計今天共有65名寶寶報到，市長張善政等人今天早上也到醫院探視產婦並送上祝福，也不忘強調桃園照顧婦幼推出新政策，鼓勵生育。

桃園市婦幼局指出，桃園前年元旦寶寶有60名，去年64名，今年已有5名男嬰、11名女嬰誕生，人數持續增加，預計會有65名。

市長張善政伉儷與立委萬美玲、桃園市議員張碩芳、衛生局長賈蔚、婦幼局長杜慈容等人今早到桃園區秉坤婦幼醫院探視產婦與新生兒，同時慰勉醫護團隊辛勞；眾人看到剛出生的新生兒都直呼可愛，喜悅表情全寫在臉上，還打趣互相鼓勵「再生一個」。

張善政表示，桃園是六都唯一自然成長是正成長且成長率達7%的城市，預計今天會有65名寶寶來到這個世界並成為桃園市民，市府非常高興，也非常歡迎他們的到來。

針對鼓勵生育，桃園3年前已調高生育補助，目前維持第一胎3萬元、第二胎4萬元和第三胎以上5萬元，最近則在照顧產婦方面推孕婦百日咳疫苗與孕產婦呼吸道融合病毒疫苗補助，希望女性整個孕程和產後都能有完全保障。

婦幼局表示，除了每位孕婦百日咳疫苗補助1800元，新增孕產婦福利還包括每位孕產婦呼吸道融合病毒（RSV）疫苗第一胎補助1800元，第二胎補助4000元，三胎以上全額補助百日咳疫苗1800元及RSB疫苗7600元。幼兒照顧方面，雙胞胎送準公托比照公托收費，每月負擔只要3千元，第三胎以上全額補助。

另外，新聞處也加碼好禮，元旦寶寶或第三胎以上新生兒可獲得「桃園乖寶包」，禮盒包含為嬰幼兒會用到的圍兜兜、餐碗、湯匙和叉子等物，民眾於戶政事務所辦理新生兒登記時就能領取。

桃園市長張善政（左4）等人今天到秉坤醫院探視孕產婦與新生兒，強調桃園鼓勵生育與照顧婦幼今年又推出更多保障。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左4）等人今天到秉坤醫院探視孕產婦與新生兒，強調桃園鼓勵生育與照顧婦幼今年又推出更多保障。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政等人今天到秉坤醫院探視孕產婦與新生兒，強調桃園鼓勵生育與照顧婦幼今年又推出更多保障。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政等人今天到秉坤醫院探視孕產婦與新生兒，強調桃園鼓勵生育與照顧婦幼今年又推出更多保障。記者陳俊智／攝影

