桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

桃園電子報／ 桃園電子報

66dasq 3
中壢派出所警員潘張玉辰立即脫下自己的外套披在女童身上，細心安撫情緒。圖：讀者提供

2026桃園ON AIR跨年晚會圓滿落幕，但散場時人潮湧動，稍有不慎便可能與家人走散。會場機動派出所於今(1)日凌晨0時許接獲一位心急的姑姑報案，說散場時和她的姪女被人潮沖散了，走失地點在三壘區域三樓看台及二樓看台附近，中壢警分局立即通報勤務群組，順利在20分鐘內找回女童，結束這場驚魂記。

66dasq 2
女童姑姑對警方及義交的即時協助頻頻道謝，表示真的很感謝警察的幫忙。圖：讀者提供

中壢派出所表示，警員潘張玉辰於勤務期間，指有一名女童疑似走失，立即趕赴現場協助。經了解，姑姑帶著3名孩子一同參加跨年活動，但因散場時人潮過於密集，和就讀國小二年級的姪女，不慎被人流沖散。女童一路走到領航南路三段180巷口被義交發現，並即刻回報勤務群組。員警獲報後立即趕往，見女童神情緊張、鞋子沾滿泥濘，且夜間氣溫偏低，立即脫下自己的外套披在女童身上，細心安撫情緒，並聯繫巡邏車前來載送。回到機動派出所後，姑姑對警方及義交的即時協助頻頻道謝，表示真的很感謝警察的幫忙。

中壢分局長林鼎泰提醒，新年期間參與大型活動或前往人潮聚集場合，家長務必隨時留意孩童動向，避免因人流擁擠發生走失情形，如遇緊急狀況，可立即向現場警力或撥打110請求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

⭐2025總回顧

女童 桃園 中壢

