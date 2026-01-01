快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

桃園電子報／ 桃園電子報

S 73932805
為強化大型活動交通疏導量能並肯定交通義勇警察長期投入協勤工作的專業與付出，桃園市將義交協勤費由原每小時200元調升至230元。圖：警方提供

為強化大型活動交通疏導量能並肯定交通義勇警察長期投入協勤工作的專業與付出，桃園市警察局交通警察大隊表示，市長張善政於昨(31)日上午主持市政會議時宣布，自115年元旦起，將義交協勤費由原每小時200元調升至230元，以持續提升桃園市重大活動交通維護效能。

S 73932810
義交協勤並非單純支援角色，而是經過招募、專業講習及定期訓練的交通協勤人力。圖：警方提供

交大隊長李維振指出，隨著近年桃園市重大建設推動及舉辦活動規模持續擴大，如2025台灣燈會、國際自由車環台賽、雙北世壯運、市府各局處重要活動場合、桃園捷運工程、汙水下水道工程及各重要路口的上下班尖峰時段，因短時間內易湧入大量人車潮，對周邊道路、交流道及交通動線形成一定程度交通衝擊。義交人員除於活動前配合警方參與交通動線與管制規劃外，活動期間更長時間駐守重要路口、停車場出入口及接駁節點，協助執行車流引導、人潮分流與臨時交通管制，是活動順利進行的重要關鍵。

S 73932813
桃園市長張善政感謝義交辛勞付出。圖：警方提供

特別是在跨年晚會與國際自由車環台賽等大型活動中，義交需因應瞬間湧現的人車潮並配合分時、分區管制措施，機動調整疏導方向，除了即時協助警方管制外，同時加強疏導突發車流。交大表示，協勤勤務工時長、壓力高，且高度仰賴義交對道路環境與交通狀況的熟稔程度，直接影響整體疏散效率與用路安全。

李維振強調，義交協勤並非單純支援角色，而是經過招募、專業講習及定期訓練的交通協勤人力，需熟悉大型活動周邊道路狀況，並能與警力密切配合，即時回報狀況、迅速應變，發揮警民合作最大效能。

隨著桃園市重大建設推動及活動規模持續擴大，義交協勤時數與執勤強度逐年增加，常需於深夜或長時間站立環境中執勤，承擔相當體力負荷與交通風險。此次協勤費調升，除反映實際勤務需求外，更是對義交專業能力與責任承擔的具體肯定，有助於穩定人力並提升招募誘因。

交大表示，未來將持續強化義交教育訓練、精進大型活動交通演練及完善執勤安全措施，讓義交在桃市許多重要活動中，持續成為警方最堅實的協力夥伴。

桃園交大也呼籲市民，參與大型活動時多加利用大眾運輸，並遵從義交與警方指揮，共同維護交通順暢與人車安全，確保各項活動圓滿順利舉行。

本文章來自《桃園電子報》。原文：張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

延伸閱讀：

  1. 遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚
  2. 龍潭永福宮守護在地280年 蘇俊賓肯定廟方維護珍貴古物

⭐2025總回顧

警察 交大

延伸閱讀

桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年

桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車

電來了！桃捷藝文特區站今晚點燈 張善政：列車開得進來了

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

相關新聞

竹縣聯合服務中心揭牌 數發處推智慧之眼全國首創

新竹縣政府今天大動作革新行政服務，同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」與「高齡長照處」。面對AI科技發展與高齡議題，...

桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

2026桃園ON AIR跨年晚會圓滿落幕，但散場時人潮湧動，稍有不慎便可能與家人走散。會場機動派出所於今(1)日凌晨0時許接獲一位心急的姑姑報案，說散場時和她的姪女被人潮沖散了，走失地點在三壘區域三樓看台及二樓看台附近，中壢警分局立即通報勤務群組，順利在20分鐘內找回女童，結束這場驚魂記。

張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

為強化大型活動交通疏導量能並肯定交通義勇警察長期投入協勤工作的專業與付出，桃園市警察局交通警察大隊表示，市長張善政於昨(31)日上午主持市政會議時宣布，自115年元旦起，將義交協勤費由原每小時200元調升至230元，以持續提升桃園市重大活動交通維護效能。

影／桃園迎接2026元旦寶寶 市府估全天65位新生兒報到

2026年新年報到，全台迎來一波「元旦寶寶潮」，截至今天中午，桃園市已有16名元旦寶寶誕生，市府預估全天將有約65名新生...

苗栗大千迎來4名元旦寶寶 林姓產婦生下男嬰...母子一起過生日

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院今天中午前迎來三男一女共4名元旦寶寶，其中3名產婦採取剖腹產，產房及嬰兒室洋溢新生的喜悅，...

迎接2026年竹市府公布元旦新制 涵蓋民生、交通、環保

迎接2026年，新竹市政府今宣布多項新制將於元旦正式上路，並與中央政策同步推動。內容涵蓋社會福利、教育照顧、交通安全、環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。