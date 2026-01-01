影／竹縣元旦組改 楊文科：增設高齡長照、數發處迎戰高齡化與AI浪潮

今天是中華民國115年元旦，新竹縣長楊文科發表新年談話，指出今年縣府新增2個處，調整為「17處7局」、共24個行政單位，改組重點在強化服務量能，因應高齡化與數位轉型，成立「高齡長照處」及「數位發展處」，展現前瞻布局。

今天元旦升旗典禮在縣府前廣場舉行，現場湧入不少民眾到場迎接新年。典禮開始後，國旗在國歌聲中緩緩升起，縣府首長、各界來賓依序列隊觀禮。副縣長陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩皆到場出席，三人僅簡單寒暄，未見特別互動或交談。

楊文科致詞時指出，在數位轉型的應用上，將全面導入人工智慧（AI）技術，提升城市治理效率與公共安全。他舉例，未來將運用「邊緣運算（Edge AI）」結合「大型語言模型（LLM）」，優化現有的監控系統；一旦偵測到持械等具危險性的行為，系統能即時通報並協助警方迅速處置，縮短應變時間，建構更安全的社會防護網。

楊文科還說，縣府也正規畫推出智慧服務平台，透過AI助手擔任鄉親的數位管家。該平台將針對民眾的不同生命周期提供主動提醒，例如民眾滿65歲時，系統會自動羅列所有可申請的福利與相關服務，將「被動申辦」轉化為「主動關懷」。

此外，楊文科指出，自上任以來已成功新建4所國中小學，現階段則全力推動「五大高中設校計畫」，包含竹北實驗高中與竹東自強高工均預計於明年開始招生。此外，湖口高中成立獨立校區、六家高中轉型為獨立高中、推動文興高中完全中學計畫，為學子打造最優質的教學空間。

除了教育布局，楊文科也強調文化建設對地方發展的重要性。他表示新竹縣文化底蘊深厚，縣府正積極推動多項藝文設施，竹縣總圖書館預計於今年開館，新的美術館也將於今年內動工新建。同時，為了優化行政服務，竹北地政與戶政聯合大樓的建設也正按計畫落實。