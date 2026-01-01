桃園市推動汙水下水道系統接管到戶每年3萬戶，今天起開徵下水道使用費。圖：水務局提供

2026年新的一年，桃園市政府為落實環境永續發展及水質改善，考量民眾負擔及使用者付費原則，今(1)日元旦起開徵汙水下水道使用費，費率每度1元，創全國最低費率，該收費將隨自來水費合併徵收，首波開徵對象為下水道已接管近30萬用戶，市民今年3月起將收到水費單繳費，「用多少水繳多少錢」。

桃園市啟動水資中心推動汙水下水道系統，今天起開徵下水道使用費。圖：水務局提供

市政府水務局自2014年桃園第一個促參（BOT）汙水廠營運起，市府推動執行汙水下水道系統接管工程以來，針對全市都市計畫區內的76萬用戶，先後推動汙水下水道系統接管施工，至今年底接管至少28萬多用戶，水務局長劉振宇說，市府開徵汙水下水道使用費，是為打造環境永續和配合國家政策，並考慮不增加民眾太多負擔下，採取減徵使用費方式推動，落實環境永續使用者付費精神。

自升格以來，桃園市迄今規畫12個汙水下水道系統，擴及全市13區，針對全市33個都市計畫區的76萬用戶，逐步推動下水道系統建設接管，改善河川水質、減少環境汙染，打造桃園乾淨、宜居的生活環境。水務局指出，至今全市下水道完成接管率約2成8，桃園區用戶佈設接管率5成最高，龜山區接管約4成6次之，今天起首波開徵下水道使用費對象，以桃園、龜山、中壢等10區的都市計畫區用戶至少28萬用戶為主。

新屋區、觀音區尚未設汙水廠、尚未施工接管，市府目前正積極向中央爭取經費建置汙水廠及執行佈設接管工程，還有納入中壢下水道系統的平鎮區，目前進行外管工程用戶尚未接管，因此新屋、觀音及平鎮區未能啓動接管，3區用戶未納入首波下水道使用費開徵範圍。

桃園市府考慮市民負擔，採取減徵收費方式，開徵下水道使用費的費率每度1元，與六都已收費的台北、新北及高雄市均每度費率5元比較，桃園的下水道使用費率更是全國已收費縣市最低。水務局人士透露，實際上，現在處理一噸汙水成本約16、17元，市府每度費率只收1元，考量民眾負擔及擔心如果收費高，會被認為在懲罰配合接管用戶，加上未接管用戶不需繳這筆錢，「減徵收費」是希望市民支持下水道建設，避免排斥未來汙水下水道工程。

劉振宇說，桃園市在都市計畫區內要接管的戶數大約76萬戶，推動下水道系統接管至今「一步一腳印」，以每年增加3萬用戶接管為目標，隨水徵收主要是為落實使用者付費原則，改善區域環境及水質，另一方面用戶不需要抽水肥，後巷也比較乾淨。

不過，水務局以每年3萬戶目標推動下水道系統接管施工的經驗發現，工程瓶頸主要是住戶違建及經濟考量，民眾不願意接管，管線只能佈設到房子周邊的馬路上，再者是外部管線施工造成民眾交通不便抱怨，須配合上下班時間，佈線施工不順，兩大因素造成工程單位不敢大刀闊斧去做，平均接管1戶需時快一周，一排2、30住戶大約需施工2個多月，除非工班夠多，水務局說，接管施工造成不便，希望市民體諒和給予支持，民眾最關心「何時可接管到我家」，也讓工程單位最難答覆。

劉振宇表示，因為汙水下水道工程的經費預算很大，平均接管一戶需要20萬元（1萬戶約需20億元），一定需要中央補助，現在中央一年全國編列經費200億元，因是國家基礎建設，站在地方百姓生活需求，希望中央政府計畫寛列預算加倍至400億、500億元，如此全國下水道系統接管速度才能快速，有助整體國民生活環境改善。

本文章來自《桃園電子報》。原文：全國最低費率！桃市今起開徵下水道使用費 首波10區30萬戶