並排、人行道、路口10公尺違停 台南交通助理員明起恢復稽查

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警察局全面檢討，自明天起針對併排停車、路口10公尺違規停車及人行道違規停車等3項高風險違規停車行為恢復稽查取締。圖／讀者提供
因應警力不足，台南去年聘用18名交通助理員，分派市區6個分局協助違規停車開單取締，8月上路，2個月開出8千多張罰單，備受關切，市長黃偉哲宣布暫緩開單，經市警局檢討，自明天起針對並排停車、路口10公尺違規停車及人行道違規停車等3項高風險違規停車行為恢復稽查取締。

台南市交通警察大隊指出，前因議會開議期間，為審慎回應議會監督意旨，暫緩交通助理員執行交通違規停車稽查，經重新檢討其勤務定位，明確交通助理員「協助、服務、預防」輔助角色，並聚焦於對交通安全影響程度較高違規停車項目，以兼顧交通秩序維護與社會觀感。

交大表示，已妥適規畫交通助理員勤務時數配置，除每日執行交通違停舉發外，並持續協助辦理通學步道疏導、交通疏導、交通安全宣導及其他輔助性勤務；同時召回交通助理員辦理教育訓練，確保勤務執行一致性及法規認知正確。

交大強調，後續將依議會監督意旨，並兼顧民意反映與實務運作情形，持續滾動檢討交通助理員勤務執行情形，視執行成效適時調整相關作為，以確保勤務運作符合民意期待，並兼顧交通安全整體效益。

