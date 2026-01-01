聽新聞
桃園跨年10萬人次造訪 機捷15分鐘完成散場疏運
2026桃園ON AIR跨年晚會昨天桃園棒球場舉行，眾星吸引10.5萬人次造訪，機場捷運因應跨年民眾需求推41小時不打烊服務，並運用AI科技調節散場人潮，今凌晨順利在15分鐘完成散場疏運。
⭐2025總回顧
桃捷公司表示，因應北北桃捷運生活圈返程需求，桃捷動用9列車投入加班車疏運，A19站加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力，另動員約110名員工、捷警、救護、志工、保全及清潔人員投入服務。疏運期間，車站月台層的電視最下方呈現即將進站列車各節車廂的擁擠程度，透過柔性引導搭配站外動線分流與彈性管制機制，避免推擠與停滯。
另外，「i搭桃捷」App新增「列車動態」功能，能以五色燈號即時顯示車廂擁擠程度，協助旅客彈性候車、分散月台人潮。桃捷員工也組成「桃氣午夜天」團隊，在A19站與旅客開心互動，讓返程成為跨年喜悅的延伸，為疏運現場增添溫暖年味。
