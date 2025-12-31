桃園跨年遇雨不減熱情 市府估逾10萬人參與
桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，桃園市政府觀光旅遊局統計，雖然天氣寒冷又下雨，參與人次仍累計達10萬5000人。
⭐2025總回顧
桃園跨年晚會演出陣容包括徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐等人氣歌手，最後由韓國人氣女團Apink壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱。
晚會跨年倒數時，樂天桃猿棒球隊隊長林立、副隊長梁家榮也一同登台，與桃園市長張善政、市長夫人張琦雅和民眾大玩Love Cam活動，贈送現場民眾樂天桃猿簽名球棒，倒數煙火則在青埔運動公園施放，為跨年夜劃下璀璨句點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言