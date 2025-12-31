桃園跨年遇雨不減熱情 市府估逾10萬人參與

中央社／ 桃園31日電

桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，桃園市政府觀光旅遊局統計，雖然天氣寒冷又下雨，參與人次仍累計達10萬5000人。

⭐2025總回顧

桃園跨年晚會演出陣容包括徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐等人氣歌手，最後由韓國人氣女團Apink壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱。

晚會跨年倒數時，樂天桃猿棒球隊隊長林立、副隊長梁家榮也一同登台，與桃園市長張善政、市長夫人張琦雅和民眾大玩Love Cam活動，贈送現場民眾樂天桃猿簽名球棒，倒數煙火則在青埔運動公園施放，為跨年夜劃下璀璨句點。

跨年晚會 青埔

延伸閱讀

桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年

閃兵停工3個月合體了！Energy豪捐5百萬 揭密私下狀況

55歲玉女掌門人久違現身！美成這樣 出動8保全鎮守

蕭秉治「恆星」浪漫登場 自招懼高症拍MV爬梯子30多次超緊張

相關新聞

桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，儘管桃園晚間持續下雨，但不少民眾接近跨年時段持續湧進，穿...

桃園防災公辦都更 首案招商成功

桃園市住宅及都市更新中心推動防災公辦都更，首案鎖定海砂屋社區「正光花園新城」，上月29日招商成功，得標廠商「春福建設」預...

新竹縣市多項新制上路

2026年新制今天上路，新竹縣政府將推出長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、新竹縣1999為民服務專...

廣角鏡／苗市南苗停車場 延春節後收費

苗栗市南苗市場停車一位難求，市公所利用國有財產署及軍方土地建停車場，有202個機車格、67個汽車格，原訂今起收費，由於動...

風雨無阻！桃園跨年晚會樂天棒球場登場 民眾頂低溫應援安檢入場

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink將在晚會倒數前壓軸演出。儘管今桃園...

高虹安復職施政民調出爐 10大政策獲肯定、滿意度破7成

新竹市長高虹安復職，ETtoday民調雲今公布最新施政滿意度調查結果，新竹市政府在長者照顧、教育數位升級、年輕家庭照顧、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。