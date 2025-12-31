聽新聞
桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年
桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，儘管桃園晚間持續下雨，但不少民眾接近跨年時段持續湧進，穿著雨衣一起倒數迎接新年。桃園市長張善政表示，今晚下雨且寒冷，但大家在現場聚在一起，溫暖的心一點都不冷，一起迎接新的一年。
桃園市今年跨年晚會邀請金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，節目卡司由徐若瑄揭開晚會序幕，接續由蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball冰球樂團、温嵐、黃宣等人氣歌手輪番熱唱，最後由韓國超人氣女團Apink擔綱壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱，陪伴民眾延續跨年熱度。
桃園市觀旅局表示，2025年樂天桃猿在逆境中奪下中職36年總冠軍，今年跨年晚會選址樂天桃園棒球場別具象徵意義。倒數時刻，特別邀請冠軍隊隊長林立與副隊長梁家榮登台，並進行「球場Love Cam活動」，贈送市長與球員簽名球棒，而市長張善政也與夫人共同登台，對著鏡頭比出愛心，甜蜜爆表。
張善政表示，今天晚上跨年晚會在青埔棒球場舉行有很多原因，其中最重要的是今年樂天棒球隊拿到總冠軍，且是全國職棒總冠軍，今天這麼冷的天氣，但大家在現場聚在一起，溫暖的心一點都不冷，一起迎接新的一年；而市長夫人也祝福，2026年將會是一個遇水則發、駿馬奔騰、馬到成功的一年。
最後倒數煙火於青埔運動公園施放，共計2520發煙火，最大4吋彈升空高度達130公尺、綻放直徑約70公尺。市府指出，今年煙火以層次編排呈現，象徵揮別2025、迎向嶄新的2026年，為跨年夜畫下最璀璨句點。
