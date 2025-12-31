快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

新竹縣市多項新制上路

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導

2026年新制今天上路，新竹縣政府將推出長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、新竹縣1999為民服務專線前5分鐘免費等服務。新竹市政府也在今年元月起實施「特教助理員3大利多」給薪新制，提升時薪制特殊教育助理員工作權益。

竹縣府指出，友善長者裝置活動假牙補助計畫提供約30名免費全口活動假牙補助，另有300名口腔篩檢及30名口腔檢查評估名額，補助內容包括口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元、全口活動假牙補助4萬元；上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元，柱台齒配件每單顎補助最高5000元。

新竹縣衛生局推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣滿6個月、未曾生育第1胎的夫妻，每對最高補助1500元，名額100對；「醫療性凍卵補助計畫」補助18至40歲、本人或配偶設籍新竹縣滿1年已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，名額30對，終身限1次。

新竹市政府昨宣布元旦起實施「特教助理員3大利多」給薪新制，針對時薪制特殊教育助理員，補助每年9小時在職訓練薪資、國定假日及颱風假薪資，預計每年投入約550萬元。

