桃園防災公辦都更 首案招商成功

桃園市住宅及都市更新中心推動防災公辦都更，首案鎖定海砂屋社區「正光花園新城」，上月29日招商成功，得標廠商「春福建設」預計投入58.87億元興建3棟地下4層、地上24層的住宅大樓，預計更新後總價值達96.83億元，不僅保障居住安全，也提升地區整體環境品質。

桃園40年以上房屋超過30萬棟，其中不乏天花板會掉落的海砂屋，防災都更放寬海砂屋等危險建築容積率申請條件促改建，但一般民眾對法規不瞭解，鮮少願意接觸，正光花園新城也因過去自辦都更不順導致住戶聞聲卻步，直至周邊警察宿舍改建，公辦都更品質看得見，地主及住戶同意比例才一口氣拉高。

住都中心表示，正光花園新城地主與住戶同意比例在去年8月雙雙突破9成，符合公辦都更條件，市府日前招標，並評選出春福建設為最優申請人。

春福建設預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元；業者表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔。另外，公司也加碼提供「防水保固10年」，並承諾降低私地主負擔。

市長張善政昨說，日前宜蘭外海地震，桃園有感且搖得比較久，造成部分民眾恐慌，趁此機會回顧桃園過去幾次地震造成建物毀損，足以證明防災都更重要性。正光花園新城順利招商對地方來說絕對是好消息，但桃園老舊建築還很多，期待住都中心與市府團隊再接再厲，把桃園打造成宜居城市。