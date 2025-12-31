快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園防災公辦都更 首案招商成功

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園「正光花園新城」防災公辦都更由春福建設得標，預計投入58.87億元打造3棟地下4層、地上24層大樓，預計總價值上看96.83億元。圖／桃園市都發局提供
桃園「正光花園新城」防災公辦都更由春福建設得標，預計投入58.87億元打造3棟地下4層、地上24層大樓，預計總價值上看96.83億元。圖／桃園市都發局提供

桃園市住宅及都市更新中心推動防災公辦都更，首案鎖定海砂屋社區「正光花園新城」，上月29日招商成功，得標廠商「春福建設」預計投入58.87億元興建3棟地下4層、地上24層的住宅大樓，預計更新後總價值達96.83億元，不僅保障居住安全，也提升地區整體環境品質。

⭐2025總回顧

桃園40年以上房屋超過30萬棟，其中不乏天花板會掉落的海砂屋，防災都更放寬海砂屋等危險建築容積率申請條件促改建，但一般民眾對法規不瞭解，鮮少願意接觸，正光花園新城也因過去自辦都更不順導致住戶聞聲卻步，直至周邊警察宿舍改建，公辦都更品質看得見，地主及住戶同意比例才一口氣拉高。

住都中心表示，正光花園新城地主與住戶同意比例在去年8月雙雙突破9成，符合公辦都更條件，市府日前招標，並評選出春福建設為最優申請人。

春福建設預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元；業者表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔。另外，公司也加碼提供「防水保固10年」，並承諾降低私地主負擔。

市長張善政昨說，日前宜蘭外海地震，桃園有感且搖得比較久，造成部分民眾恐慌，趁此機會回顧桃園過去幾次地震造成建物毀損，足以證明防災都更重要性。正光花園新城順利招商對地方來說絕對是好消息，但桃園老舊建築還很多，期待住都中心與市府團隊再接再厲，把桃園打造成宜居城市。

延伸閱讀

跨年夜借錢不成 桃園父竟持30公分長刀砍殺兒子…嚇壞路人

瓦斯漏氣莫慌張！桃園消防局傳授救命四招 籲民眾注意「人離火熄」

桃園八德將新闢道路 信義房屋看好「這商圈」最受惠

桃園2026跨年邀VTuber登台！涼風しとら、埃穆亞還有虛擬手語大使小律

相關新聞

桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，儘管桃園晚間持續下雨，但不少民眾接近跨年時段持續湧進，穿...

桃園防災公辦都更 首案招商成功

桃園市住宅及都市更新中心推動防災公辦都更，首案鎖定海砂屋社區「正光花園新城」，上月29日招商成功，得標廠商「春福建設」預...

新竹縣市多項新制上路

2026年新制今天上路，新竹縣政府將推出長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、新竹縣1999為民服務專...

廣角鏡／苗市南苗停車場 延春節後收費

苗栗市南苗市場停車一位難求，市公所利用國有財產署及軍方土地建停車場，有202個機車格、67個汽車格，原訂今起收費，由於動...

風雨無阻！桃園跨年晚會樂天棒球場登場 民眾頂低溫應援安檢入場

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink將在晚會倒數前壓軸演出。儘管今桃園...

高虹安復職施政民調出爐 10大政策獲肯定、滿意度破7成

新竹市長高虹安復職，ETtoday民調雲今公布最新施政滿意度調查結果，新竹市政府在長者照顧、教育數位升級、年輕家庭照顧、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。