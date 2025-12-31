新竹跨年維安規格升級 特勤警察持長槍機動巡邏

2026年大新竹跨年公益演唱會今晚在竹市大湳雅公園登場，新竹市警察局向中央申請維安特勤隊支援，多名身著戰術背心、荷槍實彈的特勤警察執行機動巡邏。

大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」今天傍晚6時展開，活動結合金曲卡司演出、美食市集及倒數煙火秀，吸引大批民眾到場同樂。

新竹市警察局長許頌嘉向中央社記者表示，為確保活動安全萬無一失，全面強化警力部署，今晚針對活動周圍進行高頻率巡視，確保現場秩序與市民人身安全。

除了地面精銳警力布防，許頌嘉說，此次也利用高解析度無人機系統組成「空中天眼」，從高空監控人流密度與群眾動態，預防推擠踩踏風險，會場周邊也額外增設18處高畫質監控設備，形成立體化防護網。

許頌嘉表示，現場也規劃安全動線，包括預留緊急救護通道及行人走廊，確保醫療救護量能隨時待命。