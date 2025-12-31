快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

新竹跨年維安規格升級 特勤警察持長槍機動巡邏

中央社／ 新竹市31日電

2026年大新竹跨年公益演唱會今晚在竹市大湳雅公園登場，新竹市警察局向中央申請維安特勤隊支援，多名身著戰術背心、荷槍實彈的特勤警察執行機動巡邏。

⭐2025總回顧

大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」今天傍晚6時展開，活動結合金曲卡司演出、美食市集及倒數煙火秀，吸引大批民眾到場同樂。

新竹市警察局長許頌嘉向中央社記者表示，為確保活動安全萬無一失，全面強化警力部署，今晚針對活動周圍進行高頻率巡視，確保現場秩序與市民人身安全。

除了地面精銳警力布防，許頌嘉說，此次也利用高解析度無人機系統組成「空中天眼」，從高空監控人流密度與群眾動態，預防推擠踩踏風險，會場周邊也額外增設18處高畫質監控設備，形成立體化防護網。

許頌嘉表示，現場也規劃安全動線，包括預留緊急救護通道及行人走廊，確保醫療救護量能隨時待命。

新竹 警察 跨年晚會

延伸閱讀

「愛你」共舞機器人　王心凌跨年戰役直接封神！

台東跨年／她是誰？激似天后張惠妹 起底是金鐘獎贏家

「雨團」告五人跨年拚戰「晴男」宇宙人 相約新年第1秒就做這件事

嘉市中山路封街辦跨年市集 串連文化路夜市湧入數萬人潮

相關新聞

桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，儘管桃園晚間持續下雨，但不少民眾接近跨年時段持續湧進，穿...

桃園防災公辦都更 首案招商成功

桃園市住宅及都市更新中心推動防災公辦都更，首案鎖定海砂屋社區「正光花園新城」，上月29日招商成功，得標廠商「春福建設」預...

新竹縣市多項新制上路

2026年新制今天上路，新竹縣政府將推出長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、新竹縣1999為民服務專...

廣角鏡／苗市南苗停車場 延春節後收費

苗栗市南苗市場停車一位難求，市公所利用國有財產署及軍方土地建停車場，有202個機車格、67個汽車格，原訂今起收費，由於動...

風雨無阻！桃園跨年晚會樂天棒球場登場 民眾頂低溫應援安檢入場

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink將在晚會倒數前壓軸演出。儘管今桃園...

高虹安復職施政民調出爐 10大政策獲肯定、滿意度破7成

新竹市長高虹安復職，ETtoday民調雲今公布最新施政滿意度調查結果，新竹市政府在長者照顧、教育數位升級、年輕家庭照顧、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。