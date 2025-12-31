風雨無阻！桃園跨年晚會樂天棒球場登場 民眾頂低溫應援安檢入場

桃園市政府今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink將在晚會倒數前壓軸演出。儘管今桃園一整天陰雨綿綿，晚間持續下雨，體感溫度下探13度，但不少民眾仍不畏風雨前來，穿著雨衣跟著台上歌曲如癡如醉享受音樂。

台北車站及中山區商圈日前發生恐怖攻擊事件，桃園跨年晚會登場，四處可見警力部署；現場民眾表示，不會受到恐怖攻擊事件的影響，相信警方會做好現場安維工作，所以在2025最後一天還是相當期待來參加跨年晚會看煙火，且經歷上次恐攻後，大家的危機意識都有提升。

桃園市政府指出，樂天球場主場區現場今部署超過600名警力、6隻防暴警犬，並搭配快打部隊、天羅地網監視系統，全程守護公共安全。桃園市府成立專責安檢小組，全面實施入場安檢，並啟用金屬探測設備，確保進場環境安全。