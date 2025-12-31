桃園196名長者8周練出強健體魄 張善政送6張東京來回機票犒賞

桃園市有196名80歲以下長者過去8周進行「科學化運動處方」特訓，市府今進行「長者圓夢計畫」驗收成果，市長張善政喜見長者們體適能顯著進步，肌耐力大幅提升，除頒發進步獎並抽出6張東京來回機票，鼓勵長者繼續建立運動習慣，有對幸運夫婦在二輪內分別抽中樂不可支。

市府體育局今年首度試辦「2025桃園市長者圓夢計畫」，目的在於將「健康城市、高齡友善」政策落實於基層社區，這項計畫突破傳統休閒活動模式，引進國立體育大學專業「科學化運動處方」，針對65歲至80歲長者分齡提供精準的健身指導，共開設15個班次，由具備「中級國民體適能指導員」資格的專業教練授課，在為期8周16堂課程中，透過基礎體適能訓練與防跌講習，逐漸強化身體機能。

張善政指出，這項計畫原預計招募150人，因民眾熱烈參與，最終加碼至196人成果斐然，同時，體育局為了有效提升運動參與率，特別規劃總金額高達80萬元多元獎勵方案，除基本的參加獎與全勤獎，另設立進步獎與分組排名獎，以實質的超商及全聯千元禮券，激勵長者突破自我。

活動高潮由張善政抽出6名獲得「日本東京來回機票」的幸運長者，這項大獎象徵長輩鍛鍊出強健體魄後，能更有自信地實現出國旅遊的夢想；張善政開心表示，這份驚喜不僅是對努力的肯定，更是祝福長輩們能用健康的身體「飛向世界」。

在分組排名獲得第一名的70歲退休職訓老師董勝源說，過去因教授電腦程式，長期在電腦前造成椎間盤突出、腰痠背痛，雖然自己也有運動但無效，自從參加這項計畫，從運動原理到在家也能進行的速度和重量等基礎訓練，8周下來讓他的肌耐力大幅改善，甚至相當軟Q，雙手在站立狀況下能碰觸地面，獲得現在熱烈掌聲及安可聲不斷。