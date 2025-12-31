竹市光埔二期水利路8米剩3米 議員批無法會車、回不了家

新竹市東區光埔二期自辦市地重劃區計畫道路「水利路46巷」及公道五聯絡道路，原規畫為8米寬道路，不過市議員曾資程指出，實際完工後卻僅剩約3米車道，根本無法負擔雙向通行需求。市府表示，將會實地會勘，評估處理。

市議員曾資程、千甲里長曾資強與新竹市政府都市發展處、工務處、交通處、地政處、光埔二期重劃會及多位里民，今至水利路46巷會勘。曾資程指出，水利路46巷原本都市計畫明定為8米寬道路，近期完成初步工程後卻發現，人行道寬達4米，扣除水溝後，實際車道僅剩約3米，只能單向通行，會車困難，與原規畫落差極大。

曾資程說，都市計畫是百年大計，完工後往往使用50年、100年以上，卻出現僅3米寬的道路設計，無法符合未來交通需求，造成居民「有路卻回不了家」的情況，必須繞行遠路，也存在安全疑慮，讓在地居民難以接受。

曾資程強調，該道路未來將銜接台鐵內灣支線新莊車站及公道五路，並可作為台68快速道路、經國橋通往公道五的替代聯絡道，車流量勢必大幅增加，「將來可能是現在的數十倍、數百倍」，現況就已出現交通壓力，未來恐怕更加嚴重。

曾資程表示，雙向車道至少應維持5.5米以上，建議市府縮減人行道寬度至2.5米，讓出空間恢復雙向通行，並在工程驗收前儘速變更設計，避免留下不安全、不便捷的道路給市民使用。

曾資強也表示，目前道路配置已造成居民出入不便，嚴重影響地方發展，里民堅決反對僅留3米車道，希望至少規畫6米寬的雙向道路，才能兼顧區域發展與交通安全，呼籲市府盡快檢討並調整設計。

新竹市政府地政處表示，水利路46巷屬光埔二期自辦市地重劃區內7-2-8M計畫道路工程，重劃會早在2016年12月即提送都市設計審議報告，並於2018年5月經新竹市都市計畫委員會同意備查；後續工程設計書圖也於2018年10月提報市府，經交通處、工務處等相關單位多次審查，並歷經重大建設會報，於2020年2月核定。