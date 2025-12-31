高虹安復職施政民調出爐 10大政策獲肯定、滿意度破7成

新竹市長高虹安復職，ETtoday民調雲今公布最新施政滿意度調查結果，新竹市政府在長者照顧、教育數位升級、年輕家庭照顧、不舉債辦建設、環境品質改善等10大政策面向，滿意度皆近7成，其中「長者照顧政策」滿意度最高，達78.9%。市府表示，民調是市政重要參考，將持續傾聽民意、精進施政。

ETtoday民調指出，高虹安10大政策均獲市民肯定，除長者照顧政策滿意度最高（78.9%）外，教育數位升級（74.6%）、年輕家庭照顧政策（73.4%）、不舉債辦建設與穩健財政方針（72.3%）及環境品質改善（70.5%）也位居前段。教育硬體改善、城市觀光行銷、安全通學環境、環保永續政策與道路改善，滿意度均近7成，顯示多數市民支持市府施政方向。

市府指出，在長者照顧方面，高虹安秉持「老幼共好、幸福友善」理念，持續發放安老津貼與重陽敬老禮金，並擴大敬老愛心卡使用範圍，點數提升至800點，新增農會消費、藥局代買、搭乘台鐵、國道客運、敬老愛心計程車及運動中心場地租借等服務；另提供弱勢長輩每月1000元營養金補助，並放寬55歲以上原住民長輩重陽禮金資格，百歲人瑞亦加碼敬老禮金。

在教育政策上，市府表示，高虹安上任3年推動「新竹好學」願景，持續檢討學區、擴校增班與校校均質化，落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」。3年來增改建15棟校舍、2棟活動中心，改善運動場館、操場與通學步道，並補助高中增班、特教與藝術教育空間，同時成立全國第二所數位實驗高中，奠定教育發展基礎。

市府指出，在年輕家庭照顧方面，市府推動祝你好孕補助、到宅坐月子服務，提升生育津貼至每胎3萬元，並大幅加碼托育補助，預計2026年3月起再加碼育兒津貼，同時規畫新增公共托嬰中心與親子、兒少福利設施。

市府強調，高虹安上任以來嚴守財政紀律，累計還債83億元，人均負債降至4911元；在環保、城市行銷與交通建設方面，也持續推動淨零政策、公園綠地改善、觀光活動及道路與人行環境優化。市府表示，民調結果是鼓勵也是提醒，團隊不會自滿，將持續用市政成果回應市民期待，「安居科技城」正持續推進中。