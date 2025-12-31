幸福好孕 苗縣元旦啟動醫療性取卵取精補助

少子化已成國安危機，苗栗縣政府幸福好孕補助方案，自115年元旦起啟動「醫療性取卵（精）補助」，協助因罹癌需治療影響生育率患者保存生育能力。

苗栗縣政府為提升母嬰健康並因應少子化趨勢，111年起陸續推動「幸福苗栗好孕來」5項補助方案，內容包含體外受精人工生殖技術補助、卵巢功能檢查補助、

凍卵補助、婚後孕前健康篩檢補助、孕婦（初期）唐氏症篩檢與子癇前症篩檢補助等。

其中凍卵補助部分，民進黨籍議員陳光軒在11月縣議會開議期間曾建議，希望縣府以性別平權角度，納入男性凍精補助，獲縣長鍾東錦及衛生局長楊文志允諾研議。

縣府今天透過新聞稿指出，為支持罹癌者生育保存需求，115年元旦起，將原凍卵補助調修為「醫療性取卵取精補助」，以協助罹癌且急需保存生育能力的民眾。

縣府衛生局表示，癌症治療可能對生育功能造成影響，降低日後自然生育機會，期盼透過這項補助，提供有需要的民眾把握治療前的黃金時期，進行生育保存，安心接受治療，為未來保留更多人生選擇。

衛生局指出，醫療性取卵（精）補助對象為本人或配偶設籍苗栗縣半年以上，年齡18歲以上、41歲以下且預計經化學治療或骨盆腔放射治療後可能會影響生育功能的罹癌縣民；取卵療程費用補助新台幣2萬元、取精療程費用補助5000元，須經專科醫師認定個案並開立診斷證明，詳細資訊可洽詢苗栗縣政府衛生局。