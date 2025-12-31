快訊

桃園市消防局針對轄區元旦跨年常去之夜店等公共場所加強用火、用電及瓦斯安全管理查察及宣導。圖：消防局提供

在元旦跨年前夕及準備春節假期的到來，桃園市消防局針對轄區元旦跨年常去之夜店等公共場所加強用火、用電及瓦斯安全管理查察及宣導，同時也針對春節期間闔家團圓常去之餐飲場所比照辦理，提醒業者做好防災及應變工作，讓市民安心渡假及過好年，以守護公共安全。

預防重於救災，預防的精神在於自己的生命財產要自己保護。圖：消防局提供

消防局呼籲民眾，近期造成的瓦斯公安事件，大多為使用者疏失或意外所致，應加強自家場所之安全管理及設備維護等，亦即選用符合國家標準之瓦斯桶、調整器、管線及防止脫落裝置，固定瓦斯桶防止傾倒，及定期檢查瓦斯配管有無鬆動、破損情形，如有瓦斯洩漏時，可及早預警應變。

此外，使用瓦斯上請注意「人離火熄」及保持通風良好的環境，有自行換裝瓦斯需求時，須按步驟「首先關閉瓦斯總開關、拆除調整器、換裝新瓦斯桶，最後測試有無漏氣方可開火使用」；叫瓦斯時選擇合格技術人員之業者，建議簽訂定型化契約，以減少消費糾紛。另若遇寒流，使用燃氣熱水器時請勿關閉門窗，應保持通風良好，以防範一氧化碳中毒。

消防局長龔永信表示，預防重於救災，預防的精神在於自己的生命財產要自己保護，提醒業者及民眾，在用火用電高峰期應時時警惕勿鬆懈，做好「安全管理」及「設備維護」，才能防範災害發生，當發現瓦斯漏氣時也不要慌張，記得「禁火、關氣、推窗、離開向119報案」，或遇到爆炸，第一時間應當馬上趴下臥倒、背向爆炸點，雙手保護頭部，爆炸完後無掉落物時應儘快離開現場，方能降低傷害，維護自身及公共安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：瓦斯漏氣莫慌張！桃園消防局傳授救命四招 籲民眾注意「人離火熄」

