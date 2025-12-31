苗栗元旦升旗限量送國旗帽、國旗 摸彩有機會抽到iPhone

苗栗縣元旦升旗典禮在縣府廣場舉辦，睽違3年盛大回歸，以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主題，送國旗帽、國旗，另有15個獎項、111個摸彩品，縣府邀民眾共襄盛舉，迎接2026年第一道曙光。

苗栗縣2026年元旦升旗典禮，以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主題，象徵縣政在新年度將持續奔馳向前、開啟全新願景，明天上午6點起定點發放國旗帽、國旗，1人張摸彩券，數量有限、發完為止，開場烏眉國小節令鼓表演，竹南鎮立合唱團上午7點半領唱國歌。

今年摸彩有iPhone17、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等，共15個獎項、111個摸彩品，上午8點開始摸彩抽獎，縣府團隊邀請機關、團體、單位及縣民踴躍參加，一起唱國歌、揮舞國旗，迎接新的一年。