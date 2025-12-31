快訊

割除苗栗市南苗交通之瘤 閒置公有地活化設停車場創多贏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場停車場試營運，地方認為創造多贏，縣長鍾東錦、市長余文忠等人今天視察肯定。圖／苗栗市公所提供
苗栗市南苗市場停車場試營運，地方認為創造多贏，縣長鍾東錦、市長余文忠等人今天視察肯定。圖／苗栗市公所提供

苗栗市南苗市場周邊停車一位難求，市公所利用國有財產署及軍方建置停車場案，地盡其利解決交通亂象及停車需求，創造多局面，縣長鍾東錦、市長余文忠今天達共識，農曆年後收費，後續都市更新值得期待。

南苗市場是苗栗市最大傳統市場，市公所爭取利用中山路旁國產署及軍方約千坪長期閒置土地，拆掉圍籬設置停車場，規畫202個機車停車格、67個汽車停車格，原預定明天起收費，鍾東錦等人今天視察，與余文忠達成共識，因周邊及停車場動線、號誌，還要滾動式檢討及調整，南苗市場停車場將延到春節後收費。

余文忠說，南苗市場周邊停車一位難求，加上中山路、米市街口，經常有行人貪圖一時方便，直接穿越馬路，此外，一些擺攤到馬路，造成尖峰交通打結、人車爭道，中山路南苗市場停車場分潤突破瓶頸，活化紓解停車問題，配套標線型人行道、行人穿越線，及號誌等，停車場試營運以來，有效解決亂象。

「地盡其利！」鍾東錦認為南苗市場停車場是典範，不只是民間，公家單位的土地也不能長期閒置，將責成團隊訂定相關自治條例要求，此外，南苗市場停車場活化公有土地大不易，與頭份市黃昏市場一樣，周邊社區老舊，有公家的土地參加，推動都更機會更大，提升民眾生活及居住品質。

苗栗市新苗里長邱雲珍、南苗市場管理協會理事長陳映榕等人表示，南苗市場停車場及周邊交通號誌標線整頓，停車空間增加，行人安全多了，對於攤商生意也是利多，創造多贏的局面。

市公所指出，南苗市場停車場採車牌自動辨識系統，收費時間另行公布，規畫機車停放前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當天上限180元。

苗栗市南苗市場停車場試營運，地方認為創造多贏，縣長鍾東錦、市長余文忠等人今天視察肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場停車場試營運，地方認為創造多贏，縣長鍾東錦、市長余文忠等人今天視察肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場停車場試營運，地方認為創造多贏，縣長鍾東錦、市長余文忠等人今天視察肯定。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場停車場試營運，地方認為創造多贏，縣長鍾東錦、市長余文忠等人今天視察肯定。記者范榮達／攝影

