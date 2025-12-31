桃竹苗分署AI雲端課 42歲「資訊老兵」蛻變AI科技新銳

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
AI科技夯，桃竹苗分署開辦各項AI課程，助失待業民眾補充技能，贏在就業起跑點。圖／桃竹苗分署提供

AI與雲端技術快速發展，勞動部勞力發展署桃竹苗分署看準AI趨勢，開辦AI人工智慧應用與程式開發、AWS雲端班、Python程式設計與AI應用等課程，希望能幫助失待業或想轉業的民眾提升專業技能順利就業。長期投身軍旅的42歲羅健銘，面對專業銜接與技能落差的挑戰，他果斷報名AI及雲端職訓課程充電升級，成功轉換跑道，順利開啟第二職涯

羅健銘畢業於空軍航空技術學院通信電子科，21歲投身軍旅，主要負責資訊系統維運、資安及人員管理。服役期滿20年的他，在41歲退役後，選擇轉戰業界，但又擔心自身技能與產業需求出現落差。看準企業對AI與雲端技術人才需求持續成長，羅健銘報名參加桃竹苗分署開辦的「AI人工智慧應用與程式開發班」，希望在退役前強化專業能力，順利銜接職場，開啟第二職涯。

「AI人工智慧應用與程式開發班」結合Python、C#、前後端技術、資料庫及Windows/Linux跨平台實務教學，並導入AWS、Azure、Google Cloud 三大雲端平台應用，培育學員具備AI及雲端雙重專業，結訓前還輔導學員ITS Python、ITS Databases、Microsoft AI-900等國際證照，強化就業競爭力。

原本擔心跟不上課程進度，但在訓練師循序漸進及貼近實務的引導下，羅健銘逐步掌握學習重點，並在1100小時的培訓中成功轉型，從過往的「資訊老兵」，蛻變成具備新世代技術能力的「AI科技新銳」；憑藉過往經驗與職訓所累積的實力，羅健銘順利進入國泰金控任職資深資安專業人員，並穩定就業超過一年，他感謝職業訓練的幫助，不僅補強並提升專業技能，也讓他在求職面試中得以充分展現自身價值，順利銜接職場。

桃竹苗分署長賴家仁表示，配合國家數位發展與人工智慧政策推動，分署持續強化AI、雲端及資安等關鍵領域職業訓練，透過系統化課程設計與實務導向教學，協助學員培養跨域能力與職涯韌性；桃竹苗分署明年持續開辦涵蓋資訊、機械、物流、觀光休閒、創意設計、建築設計及能源服務等八大職類職業訓練課程，提供失待業民眾多元學習機會。

職業軍人退役的羅健銘，參加桃竹苗分署AI職訓課程，順利轉換跑道重啟事業第二春。圖／桃竹苗分署提供

