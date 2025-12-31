新竹縣元旦上路多項新制 長輩裝假牙、凍卵等補助啟動

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2026年即將到來，新竹縣多項元旦新制跟進上路。圖／縣府提供
2026年即將到來，新竹縣多項元旦新制跟進上路，包含成立聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處、長者裝置假牙補助計畫、婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助、「長期照顧3.0」第二階段擴大長照服務對象、YouBike強制投保、新竹縣1999為民服務專線5分鐘免費及擴大竹科空品維護區管制對象等，提供更優質便民的服務。

新竹縣推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助計畫」，提供約30名長者免費全口活動假牙補助，另有300名口腔篩檢及30名口腔檢查評估名額。補助內容包括：口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元、全口活動假牙補助4萬元；上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元，柱台齒配件每單顎補助最高5000元。

補助對象為2025年1月1日前設籍新竹縣、年滿65歲，且上下顎自然牙合計6顆（含）以下的長者，並須符合下列任一條件：領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金資產及居住規定，或領有老年農民福利津貼；每人終身限申請一次。

 

因應晚婚晚育及少子化趨勢，新竹縣衛生局也自元旦起推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」，「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣滿6個月、未曾生育第一胎的夫妻，每對最高補助1500元，涵蓋血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等，名額100對；「醫療性凍卵補助計畫」則補助18至40歲、本人或配偶設籍新竹縣滿一年已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，名額30對，終身限一次。

長照服務自2026年起擴大對象，新增未滿50歲的年輕型失智症者及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。PAC主要協助中風、重大手術或意外後已出院但功能尚未恢復的民眾，由醫療與長照團隊銜接復健、居家照護及社區資源，協助順利返家並降低再住院風險。

 

為全面強化自行車騎乘安全，自元旦起新竹縣公共自行車新、舊會員及單次租借的臨時會員，皆須完成投保「公共自行車傷害險」方可租借 YouBike 2.0 與 YouBike 2.0E車輛，費用由縣府負擔。

 

新竹縣1999為民服務專線自元旦起於竹縣轄內撥打1999服務碼，通話前5分鐘由縣府付費，採通話過程不中斷為原則，超過5分鐘部分，始由用戶付費；實施範圍：市話以及行動電話月租型用戶(預付卡、公共電話、外縣市撥打不納入實施範圍)。

 

自2026年起，新竹縣市擴大科學園區空氣品質管制：出廠滿3年以上柴油大客貨車須有一年內黑煙檢驗合格或有效自主管理標章；出廠滿5年以上燃油機車須完成近一年排氣定檢；2026年7月起，所有柴油施工機具須持有效清潔排放自主管理標章，違規進入園區者可處500元至6萬元罰鍰。

自元旦起新竹縣公共自行車新、舊會員及單次租借的臨時會員，皆須完成投保「公共自行車傷害險」方可租借。圖／縣府提供
自2026年起，新竹縣市擴大科學園區空氣品質管制。圖／縣府提供
