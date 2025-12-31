快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

聽新聞
0:00 / 0:00

馬路紅色帶用意不明？桃園人本交通設計挨批藏陷阱

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市景福宮周邊人本交通改善設計惹議，不少民眾把警示車輛放慢速度的紅色色帶當成行人穿越線，還因此挨罰。記者陳俊智／翻攝
桃園市景福宮周邊人本交通改善設計惹議，不少民眾把警示車輛放慢速度的紅色色帶當成行人穿越線，還因此挨罰。記者陳俊智／翻攝

桃園市政府推人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊環境改善工程，但近日警示色帶設計被民眾誤會成行人穿越線而受罰，民代直批罰單陷阱；畫設標線的都發局表示，將與交通局尋找解決問題辦法。

⭐2025總回顧

桃園都市發展局早在2025年農曆春節前夕就完成景福宮周邊人行道拓寬工程，廟前中山路、廟後博愛路口民眾停等區及廟左右兩側店家人行空間都變寬，後來也持續優化人本街區，並依民眾使用意見增設車阻護欄與加高緣石保護行人安全，但近日廟埕兩側出口路畫設紅色警示色帶惹議，不少人以為是行人穿越道的標線，結果誤闖受罰。

據了解，警方針對景福宮周邊行人未依規定穿越馬路情形，年初至今開罰141件，其中就有講色帶誤認行穿線的案例，民代與民眾都批「罰單陷阱」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，將近9成民眾都以為紅色色帶可以走，結果直接穿越馬路受罰，已向都發局反映此事，但都發局不肯塗銷。

都發局長江南志解釋，廟埕兩側出口是早起方便民眾進出設計，觀察在地人的用路情況，不少民眾習慣透過景福宮側門通往兩側店家。基於民眾使用習慣與人本交通觀念，市府原先打算在出口前道路設置行穿線，但距離不到50公尺的中山路、中正路口已有行穿線，此處礙於現行交通道路法規無法設置，所以用紅色色帶警示民眾注意來車與提醒車輛減速。未來，都發局將與交通局基於人本交通理念，找出最佳的作法。

桃園 行人

延伸閱讀

桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車

鄉民女神酸i-dle舒華宣傳桃園影片流量低 市府不忍回嗆了

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

相關新聞

馬路紅色帶用意不明？桃園人本交通設計挨批藏陷阱

桃園市政府推人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊環境改善工程，但近日警示色帶設計被民眾誤會成行人穿越線，11月至今超過2...

新竹縣元旦上路多項新制 長輩裝假牙、凍卵等補助啟動

2026年即將到來，新竹縣多項元旦新制跟進上路，包含成立聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處、長者裝置假牙補助計畫、婚後...

桃園跨年晚會今登場 桃警最高層級安維 交管措施一覽

為迎接2026新年到來，桃園市將於今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink將在晚會倒...

苗栗台72線接台61線 說明會擠爆

苗栗縣台72線銜接台61線「最後一哩路」工程一波三折，先有3百多人陳情反對，隨後又有5千多人陳情支持。苗栗縣府昨天在後龍...

竹縣經國大橋改善案 時力質疑4大風險

時代力量黨主席王婉諭昨天在新竹縣府前召開記者會，質疑經國大橋改善計畫慢車道衝突、機車動線不合理、救援受阻、自行車道缺乏防...

桃園設碳費小組辦公室 輔導企業熟悉規範

明年5月起徵碳費，首波鎖定年排放量2.5萬公噸以上事業，環境部並擴大盤查對象，將年排放量1萬公噸以上的資訊業、百貨業及門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。