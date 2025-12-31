馬路紅色帶用意不明？桃園人本交通設計挨批藏陷阱

桃園市政府推人本交通，今年初完成桃園區景福宮周邊環境改善工程，但近日警示色帶設計被民眾誤會成行人穿越線而受罰，民代直批罰單陷阱；畫設標線的都發局表示，將與交通局尋找解決問題辦法。

桃園都市發展局早在2025年農曆春節前夕就完成景福宮周邊人行道拓寬工程，廟前中山路、廟後博愛路口民眾停等區及廟左右兩側店家人行空間都變寬，後來也持續優化人本街區，並依民眾使用意見增設車阻護欄與加高緣石保護行人安全，但近日廟埕兩側出口馬路畫設紅色警示色帶惹議，不少人以為是行人穿越道的標線，結果誤闖受罰。

據了解，警方針對景福宮周邊行人未依規定穿越馬路情形，年初至今開罰141件，其中就有講色帶誤認行穿線的案例，民代與民眾都批「罰單陷阱」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，將近9成民眾都以為紅色色帶可以走，結果直接穿越馬路受罰，已向都發局反映此事，但都發局不肯塗銷。

都發局長江南志解釋，廟埕兩側出口是早起方便民眾進出設計，觀察在地人的用路情況，不少民眾習慣透過景福宮側門通往兩側店家。基於民眾使用習慣與人本交通觀念，市府原先打算在出口前道路設置行穿線，但距離不到50公尺的中山路、中正路口已有行穿線，此處礙於現行交通道路法規無法設置，所以用紅色色帶警示民眾注意來車與提醒車輛減速。未來，都發局將與交通局基於人本交通理念，找出最佳的作法。