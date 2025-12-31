桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政昨（30）日視察八德段工程時宣布，隨著第7部潛盾機正式啟動發進，綠線工程創下國內單一捷運工區「7機同步鑽掘」的紀錄。張善政強調，目前南北段工程全速推進，目標2027年完成所有隧道挖掘，力拚2030年達成全線通車。

桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​桃園捷運綠線自2023年3月於八德區巧克力站（G03）啟動首部潛盾機後，歷時2年9個月，終於迎來第7部機具加入作業。捷工局指出，八德段（GC02標）全線地下化，地質多為堅硬的卵礫石層與大南灣岩層，對鑽掘是一大挑戰。為此，施工團隊特別採用重新設計的切刃盤，以應對高頻率的磨耗，目前該區段已完成2條隧道貫通，進入施工高峰期。

桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​除了地下工程大有斬獲，高架段進度同樣顯著。張善政透露，位於藝文特區的G11站已於29日晚間完成送電點燈，這象徵列車即將能從高架段駛入地下段進行測試，為明（2026）年底北段優先通車做好準備。

桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​張善政表示，這第7部潛盾機的啟動，代表綠線工程進入最後衝刺階段。他感謝立委、民代支持及工程團隊的辛勞，市府將持續督促工程品質與安全，期許如期交付這條桃園交通的大動脈，讓市民早日享受便捷的軌道服務。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車