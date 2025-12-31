快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車

桃園電子報／ 桃園電子報

1767110503270
桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政昨（30）日視察八德段工程時宣布，隨著第7部潛盾機正式啟動發進，綠線工程創下國內單一捷運工區「7機同步鑽掘」的紀錄。張善政強調，目前南北段工程全速推進，目標2027年完成所有隧道挖掘，力拚2030年達成全線通車。

1767110503001
桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​桃園捷運綠線自2023年3月於八德區巧克力站（G03）啟動首部潛盾機後，歷時2年9個月，終於迎來第7部機具加入作業。捷工局指出，八德段（GC02標）全線地下化，地質多為堅硬的卵礫石層與大南灣岩層，對鑽掘是一大挑戰。為此，施工團隊特別採用重新設計的切刃盤，以應對高頻率的磨耗，目前該區段已完成2條隧道貫通，進入施工高峰期。

1767110503473
桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​除了地下工程大有斬獲，高架段進度同樣顯著。張善政透露，位於藝文特區的G11站已於29日晚間完成送電點燈，這象徵列車即將能從高架段駛入地下段進行測試，為明（2026）年底北段優先通車做好準備。

1767110503054
桃園捷運綠線工程邁入關鍵里程碑！桃園市長張善政視察八德段工程時宣布，第7部潛盾機正式啟動發進。圖：市府提供

​張善政表示，這第7部潛盾機的啟動，代表綠線工程進入最後衝刺階段。他感謝立委、民代支持及工程團隊的辛勞，市府將持續督促工程品質與安全，期許如期交付這條桃園交通的大動脈，讓市民早日享受便捷的軌道服務。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車

延伸閱讀：

  1. 動物園弓角羚羊家族添新成員 保育員面臨餵奶考驗
  2. 桃園市府前直播派對「吃香蕉挺桃猿」 台灣大賽首戰樂天勝出

⭐2025總回顧

張善政 捷運

延伸閱讀

電來了！桃捷藝文特區站今晚點燈 張善政：列車開得進來了

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

《桃園電子報》張善政就職3周年施政滿意度民調出爐 逾6成支持連任

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

相關新聞

苗栗台72線接台61線 說明會擠爆

苗栗縣台72線銜接台61線「最後一哩路」工程一波三折，先有3百多人陳情反對，隨後又有5千多人陳情支持。苗栗縣府昨天在後龍...

桃園跨年晚會今登場 桃警最高層級安維 交管措施一覽

為迎接2026新年到來，桃園市將於今天晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink將在晚會倒...

竹縣經國大橋改善案 時力質疑4大風險

時代力量黨主席王婉諭昨天在新竹縣府前召開記者會，質疑經國大橋改善計畫慢車道衝突、機車動線不合理、救援受阻、自行車道缺乏防...

桃園設碳費小組辦公室 輔導企業熟悉規範

明年5月起徵碳費，首波鎖定年排放量2.5萬公噸以上事業，環境部並擴大盤查對象，將年排放量1萬公噸以上的資訊業、百貨業及門...

竹市宗教盛事竹塹中元城隍祭 奪美泰坦創新獎

新竹市政府與新竹都城隍廟攜手打造宗教盛事「2025竹塹中元城隍祭」，獲美國泰坦創新獎（TITAN Innovation...

【重磅快評】楊梅休息站成五楊高架毒瘤，原來又是硬湊政績惹的禍

中山高五楊高架路段楊梅休息站今年年初發生4死4傷的火燒車重大交通意外，運安會日前提出調查報告，直指事故原因除了部分乘客未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。