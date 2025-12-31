桃園設碳費小組辦公室 輔導企業熟悉規範

明年5月起徵碳費，首波鎖定年排放量2.5萬公噸以上事業，環境部並擴大盤查對象，將年排放量1萬公噸以上的資訊業、百貨業及門市達百家以上的超商、超市納入。由於不少業者對政策不熟悉，甚至不清楚是否屬徵收對象，桃園市政府昨天成立碳費小組專案辦公室，協助企業釐清規範、盤點排放源，並建立碳管理能力。

環境部表示，已針對收取碳費的465家工廠分區舉辦多場說明會，讓他們充分了解，已有430廠提自主減量計畫，沒有不清楚的問題。

環保局統計，去年桃園市溫室氣體排放量約2749萬噸，約占全國1成，應盤查登錄及查驗的排放源達119家，居全國之冠，碳費衝擊恐較其他縣市更為明顯。不過市府在協助減碳過程中發現，不少業者仍不清楚是否屬碳費徵收對象、是否須申報及應備資料，加上減量方向不明、專業人力有限，相關業務多由兼任人員處理，推動減碳面臨不小挑戰。

桃園市工業會理事長莊嘉郁表示，工業會有將近3千家會員，雖達到要收碳費標準的家數目前還不多，但許多會員對於碳費如何收取都還不太清楚，如要繳多少錢、怎麼繳費，還面臨員工訓練、證照取得等問題。

環保局長顏己喨表示，碳費小組專案辦公室將由被動諮詢轉為主動輔導，設置單一窗口，協助企業釐清制度規範、盤點排放源，並媒合專家入廠輔導。市府也規畫每年輔導約30家次盤查輔導，透過產業聯盟支持未列管中小企業導入能源管理與節能改善，並針對重大排放源辦理技術輔導、講習及編撰低碳技術手冊；同時推動淨零人才培育，每年培育約1千人次綠領專業人才。

市長張善政指出，明年起正式邁入「碳有價」時代，市府將設立「碳費諮詢委員會」，協助企業將碳費轉化為減碳投資動能。