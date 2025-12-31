聽新聞
竹縣經國大橋改善案 時力質疑4大風險

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
時力黨主席王婉諭指出，良好的交通工程應以降低衝突、確保安全為首要原則。記者郭政芬／攝影
時力黨主席王婉諭指出，良好的交通工程應以降低衝突、確保安全為首要原則。記者郭政芬／攝影

時代力量黨主席王婉諭昨天在新竹縣府前召開記者會，質疑經國大橋改善計畫慢車道衝突、機車動線不合理、救援受阻、自行車道缺乏防護，呼籲停工重設。縣府澄清，網傳影片為2023年舊案，方案已3度說明修正，最終方案上月經中央核定，慢車道3公尺再增1.5公尺人行空間，兼顧安全與救災。

王婉諭指出，現行交通方案在關鍵路口車流交織，迫使機車需短距離急降速，缺乏漸變設計與防護措施，事故風險高；多處彎道降低通行效率，也增加機車過彎失控可能。慢車道寬度有限，尖峰時段若發生事故，救援車輛恐無法即時進出，出現「看得到卻救不到」情況。

縣府工務處長戴志君澄清，網傳經國大橋改善影片為2023年舊案，已3度召開地方說明會並修正，最終方案送內政部國土管理署審議，經交通專家檢視，上月核定通過，工程最快明年上半年發包。

他解釋，設計取消機車專用道，不做車種分流、改採「方向分流」、分流路段調整為嘉豐五路至興隆路口、新增人行道等人本交通設施。同時將慢車道加寬至3公尺，外側並配置1.5公尺人行道，合計約4.5公尺的緩衝路幅，可因應救護車通行，人行空間亦可作為臨時處置區。

新竹人本交通協會理事長楊佳晉肯定縣府納入人行空間評估，但仍存斷點與風險，包含人行動線未完整串連，匝道及共構路段銜接不清，恐增事故機率，呼籲縣市共同規畫跨橋路網及周邊道路，打造安全交通系統。

時代力量新竹縣黨部竹北主任張育慈批評，歷經多次說明會，民間與專家建議僅獲片段修正，縣府仍保留高風險慢車道，所謂「多一個選擇」，實質上卻是風險轉嫁。

