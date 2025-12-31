苗栗台72線接台61線 說明會擠爆

苗栗縣台72線銜接台61線「最後一哩路」工程一波三折，先有3百多人陳情反對，隨後又有5千多人陳情支持。苗栗縣府昨天在後龍鎮公所召開第2次說明會，吸引約2、300名鄉親參加，針對規畫的2條路線方案廣泛聽取意見，現場討論熱烈。縣長鍾東錦表示，該工程有助實現整體交通路網願景，縣府將持續與地主溝通。

台72線銜接台61線工程全長約3.8公里，苗縣府規畫採雙向4線道高架施作。方案一路線穿越溪洲里農田，僅需拆遷5戶，工程經費約96億元，評估對環境衝擊較低，縣府及公路局皆較傾向此方案；方案二則沿後龍溪北岸堤防興建，須拆遷35戶，工程經費約102億元，因緊鄰堤防施工難度高，且路經2處保安林、影響鰻魚苗捕撈，環境衝擊相對較大。

方案一涉及約110位地主徵收，多數表達反對，並建議改採方案二，現場遞交請願書。反對地主代表宋驊祐指出，新闢道路恐破壞良田，居民使用率低，地主普遍不願土地遭徵收、失去田產。

公路局官員指出，方案二橋墩須施設於堤後坡，與經濟部「申請施設跨河建造物審核要點」於去年1月修訂的規定「橋墩不得施設於堤前坡、水防道路及平行治理計畫線內」相衝突，有違法令之虞，仍需中央跨部會討論解決，可能又要多耗時日。

鍾東錦表示，他能理解地主的損失與委屈，將持續與方案一反對的地主溝通，未來徵收價格將依市價計算，並提供拆遷補償，盼減少地主損失，使道路能順利興建，與國道1號、3號銜接，增添民眾用路選擇。