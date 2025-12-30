快訊

【重磅快評】楊梅休息站成五楊高架毒瘤，原來又是硬湊政績惹的禍

聯合報／ 主筆室
楊梅休息站今年春節前夕發生嚴重車禍，國家運輸安全調查委員會調查事故原因與道路設計有關。（聯合報系資料照片）
中山高五楊高架路段楊梅休息站今年年初發生4死4傷的火燒車重大交通意外，運安會日前提出調查報告，直指事故原因除了部分乘客未繫安全帶，還有休息站匝道鼻端過短、曲線不足等問題，顯然當初在設計時就有瑕疵。為此高公局本月初調整路線，結果新動線又引起大塞車，用路人怨聲載道。「楊梅休息站」儼然已成五楊高架橋的「毒瘤」。

不只如此，根據運安會統計，楊梅休息站自2021年底啟用至今，剛好滿4年，至少已經發生14起車禍，共造成5死22傷，事故原因，都和休息站匝道設計不良有關。而且令人狐疑的是，楊梅休息站位在五楊高架南下終點、里程指標71公里處，距離86.5公里處的湖口休息站僅15.5公里，路程不到10分鐘。到底有何迫切需求，要在五楊高架再設一個簡易的「楊梅休息站」。

答案是「一切都是政客惹的禍」。最早公開宣布即將興建楊梅休息站的，是前民進黨立委鄭寶清。2019年12月6日，時任立委的鄭寶清在臉書喜孜孜宣布，他不久前向高公局陳情五楊高架沿線沒有服務區，且下高架後常常塞車，因此有必要新設休息站；想不到高公局長很快告訴他，他已經協調好了，大家很快就可以看到楊梅休息站開工。

結果，真的很快。就在9天後的12月15日，楊梅休息站動工，當天除了時任交通部長的林佳龍，時任桃園市長鄭文燦也是座上賓。林佳龍還誇讚，努力爭取楊梅休息站的，除了鄭寶清，還有鄭文燦和另一位民進黨前立委陳賴素美。鄭寶清陳情，很快獲得高公局通過，而且很快地就開始施工，這當然讓人合理懷疑，當初的休息站興建計畫，並沒有獲得充分的評估，就草草上路。而對照「2019年底」這個「2020年立委選戰前夕」的巧妙時間點，到底為何交通部和高公局「迅速配合」，也就不難理解了。

關於國道工程，民進黨兩任政府的問題，還不只有楊梅休息站一個。北部國道用路早已飽和，而舒緩國道一號車流的汐五、五楊兩段高架橋，都「恰好」是在國民黨執政期間設計、動工、完工；綜觀整個扁政府和馬政府之後的蔡政府，國一北部都沒有新增任何高架路段，這也造成五楊高架橋匯入中山高平面到新竹路段，永遠處於大塞車的情況。

經過長時間評估，賴政府才終於在今年拍板興建楊梅到頭份的「楊頭高架」，預計明年開工，到2033年才能全部完工。距離五楊高架2013年全線通車，足足隔了20年。該加快的慢吞吞，不該加快、應該謹慎評估卻沒有需要的，卻在政客「協調」下草率興建，這樣的高速公路啟示錄，實在應該讓政客們汗顏。

五楊高架 高公局 鄭寶清 高架橋 鄭文燦 林佳龍 民進黨

