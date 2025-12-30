竹市宗教盛事竹塹中元城隍祭 奪美泰坦創新獎

快訊

中央社／ 新竹市30日電
2025竹塹中元城隍祭。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與新竹都城隍廟攜手打造宗教盛事「2025竹塹中元城隍祭」，獲美國泰坦創新獎（TITAN Innovation Awards）。竹市府希望藉國際曝光，吸引更多觀光客走進新竹。

⭐2025總回顧

竹市府今天發布新聞稿表示，竹塹中元城隍祭擁近300年歷史，是具代表性城市宗教文化活動，完整保留傳統科儀，融入宗教走讀與科技互動等形式，吸引許多年輕族群。

竹市府說，將持續秉持城市行銷、文化創新及觀光再升級等施政主軸，希望藉這活動在國際舞台曝光，帶動竹市觀光能量全面提升，讓新竹獨特宗教文化魅力在世界持續發光。

新竹都城隍廟表示，城隍信仰深耕地方百年，能在國際設計與創新獎項中脫穎而出，是地方與政府共同努力成果，未來將持續推動文化深化與創意傳承，讓大眾看見城隍文化溫度。

新竹 城隍廟 美國

