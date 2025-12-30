竹市宗教盛事竹塹中元城隍祭 奪美泰坦創新獎
新竹市政府與新竹都城隍廟攜手打造宗教盛事「2025竹塹中元城隍祭」，獲美國泰坦創新獎（TITAN Innovation Awards）。竹市府希望藉國際曝光，吸引更多觀光客走進新竹。
⭐2025總回顧
竹市府今天發布新聞稿表示，竹塹中元城隍祭擁近300年歷史，是具代表性城市宗教文化活動，完整保留傳統科儀，融入宗教走讀與科技互動等形式，吸引許多年輕族群。
竹市府說，將持續秉持城市行銷、文化創新及觀光再升級等施政主軸，希望藉這活動在國際舞台曝光，帶動竹市觀光能量全面提升，讓新竹獨特宗教文化魅力在世界持續發光。
新竹都城隍廟表示，城隍信仰深耕地方百年，能在國際設計與創新獎項中脫穎而出，是地方與政府共同努力成果，未來將持續推動文化深化與創意傳承，讓大眾看見城隍文化溫度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言