桃園捕蜂捉蛇2026年起委外 1999專線全天候受理
桃園市捕蜂捉蛇業務隸屬農政工作，是6直轄市唯一尚未委外執行。桃園市政府農業局今天表示，2026年起委由專業廠商辦理，通報專線1999提供全天候24小時服務。
⭐2025總回顧
桃園捕蜂捉蛇業務原由桃市府消防局辦理，2015年10月回歸農業局主政、成立捕蜂捉蛇大隊，由農業局經消防局協助召募義消執行，至今處理超過10萬案件，旺季時1天可處理50案。
農業局說，全台灣僅桃園及嘉義尚未委外執行捕蜂捉蛇任務，這類工作具危險及挑戰性，且須具備相關專業知識，另經農業局施行過敏原檢測，現行捕蜂捉蛇大隊隊員半數具蜂毒過敏體質。
農業局表示，考量人力不敷執行量能，加上中央政策等，決議以公開招標方式委託專業廠商捕蜂捉蛇。未來民眾如果在家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候24小時可撥1999專線通報，委外廠商將儘速到場處理；原119專線回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。
