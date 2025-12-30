2026年新的一年 苗栗縣長鍾東錦曝對團隊的期許

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，揭櫫明年對團隊的期望重大施政。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，揭櫫明年對團隊的期望重大施政。記者范榮達／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議，揭櫫明年對團隊的期望就財政收支劃分法後續進程、大矽谷推動方案等重大施政，密切協調，以確保計畫如期如質推進。

2025年倒數計時，今天今年最後一次縣務會議，鍾東錦指示事項，期許各局處新的一年，就財劃法後續進程、大矽谷推動方案，及陽明交大設立苗栗校區、興建縣立總圖、白沙聖域、公立長照家園等各項重大施政積極推動，密切協調，以確保計畫如期如質推進，帶動本縣產業、教育及觀光等全面發展。

其中，縣立總圖興建計畫列管苗栗願景重點施政計畫，縣務會議追蹤進度，計畫經費12億元，教育部今年7月核定補助4.8億元，縣府自籌7.2億元，縣府教育部指出，主體工程委託專案管理工作，上個月完成資格審查、評選，目前辦理議價及簽約。

總圖案鍾東錦頗有期許，曾公開表示縣府計畫利用遷建縣警局，拆除騰空後近3000坪土地興建總圖，構想「都市中森林」的意象，種樹讓青創店家進駐，地下室會全面打通，連通一辦、二辦停車場，解決員工停車位不足的問題，「市民廣場」目前府前路仍供車輛通行，規畫廢除不開放車行，僅供步行，可以容納數人的府前大廣場。

至於經費問題，中央核定補助4.8億元，原計畫縣府籌措到12億元，他看了縣府水利處、建築師的初步構圖，他很滿意及支持總經費增加到16至18億元，也請立委協助爭取相關經費。

