台72線銜接台61線最後一哩路今開說明會 現場爆反對聲浪

苗栗縣台72線銜接台61線最後一哩路工程一波三折，先有300多人陳情反對，後又有5000多人陳情支持，縣府今在後龍鎮公所召開第二次說明會，吸引2、300位鄉親參加，針對規畫中的2條路線方案聽取民眾意見，會中討論激烈；對此，縣長鍾東錦表示，這最後一哩路的興建，將能實現道路交通網願景，將再與地主們溝通。

台72線銜接台61線全長約3.8公里，苗縣府目前規畫雙向4線道以高架布設，方案一路線將穿越溪洲里農田，拆遷戶僅5處較少，工程經費約96億元，評估對環境衝擊也較低，縣府及公路局均較傾向該路線。

方案二路線則是沿後龍溪北岸堤防興建，建物拆遷35處，工程經費約102億元，評估緊鄰堤防施工較困難，拆遷戶較多，路經2處保安林且會影響鰻魚苗捕撈，對環境衝擊較大。

方案一徵收土地的地主約有110位，多持反對意見，建議採方案二，並現場遞交請願書；反對的地主代表宋驊祐說，新闢道路會破壞良田，居民使用率低，大家也多不願土地被徵收，失去田產。

公路局官員指出，方案二橋墩須施設於堤後坡，與經濟部「申請施設跨河建造物審核要點」於2024年1月修訂的規定「橋墩不得施設於提前坡、水防道路及平行治理計畫線內」相衝突，有違法令之虞，這部分仍需中央跨部會討論解決，可能又要多耗時日。