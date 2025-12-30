快訊

影／新竹經國大橋改善案惹議 時力點名慢車道衝突等4大安全疑慮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
王婉諭指出，良好的交通工程應以降低衝突、確保安全為首要原則。記者郭政芬／攝影
時代力量黨主席王婉論今與新竹人本交通協會在新竹縣府門口召開記者會，指出經國大橋改善計畫面臨慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻，以及自行車道缺乏實體保護等安全疑慮，呼籲停工、重新設計。對此，新竹縣府澄清，經國大橋改善網傳影片為2023年舊案，已3度開說明會修正，最終方案上個月中央核定，其中慢車道3公尺增加1.5公尺人行空間，兼顧安全與救災。

王婉諭指出，良好的交通工程應以降低衝突、確保安全為首要原則，但現行方案卻在關鍵路口製造直行與右轉車流交織，迫使機車在短距離內急遽降速，缺乏足夠的漸變設計與防護措施，事故風險極高：多處彎道設計也不僅降低通行效率，更增加機車過彎失控的可能性。她進一步指出，慢車道實際寬度有限，尖峰時段一旦發生事故，極可能完全阻斷，導致救援車輛無法即時進出，出現「看得到卻救不到」的情況。

縣府工務處長戴志君澄清，網路流傳「經國大橋」改善設計的影片為2023年舊案，期間3度召開地方說明會，縣府已廣納民意完成修正，最終方案送內政部國土管理署審議，也有交通專家等檢視，最終版上個月核定通過，目前工程尚未發包，最快可望於明年上半年發包。

戴志君解釋，設計取消機車專用道，不做車種分流、採方向分流，會議中民眾提出行人與自行車需求，已將慢車道統一加寬至3公尺，外側並配置1.5公尺人行道，合計約4.5公尺的緩衝路幅，讓自行車、機車提早匯入，可因應救護車通行，人行空間亦可作為臨時處置區。

新竹人本交通協會理事長楊佳晉表示，肯定縣府修正方案納入人行空間評估，但整體規畫仍有斷點與風險，人行動線未完整串連，匝道與共構路段銜接不清，恐增加事故機率。呼籲縣市政府共同規畫跨橋路網與周邊道路銜接，打造安全、連續的交通系統。

時代力量新竹縣黨部竹北主任張育慈認為，歷經多次說明會，民間與專家建議僅獲片段修正，縣府仍保留高風險慢車道，所謂「多一個選擇」，實質上卻是風險轉嫁。

時代力量黨主席王婉論今與新竹人本交通協會在新竹縣府門口召開記者會。記者郭政芬／攝影
記者會中指出新竹縣府在經國大橋改善計畫面臨慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻，以及自行車道缺乏實體保護等安全疑慮。記者郭政芬／攝影
