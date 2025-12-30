聽新聞
元旦起接駛公路客運9條路線 苗栗客運：路線及班次不變
2026年元旦起多項新制上路，其中，苗栗客運接駛亦捷科際整合公司苗栗縣全部9條路線，強調路線及班次都不會變，駕駛人力的缺口暫時商請同業支援因應。
苗栗客運接駛9條路線在即，苗客盤點需要額外16輛車子、16名駕駛員，目前車子都已準備到位，駕駛員缺5人，公司持續招募中，接駛將會商請同業支援因應，9條路線及班次都不會變。
縣長鍾東錦今天在縣務會議也有感大車駕駛人力荒的問題，指示縣府交通工務處與監理單位聯繫，研議提供對等補助，鼓勵年輕人學習一技之長，取得大車證照，並喊話大車性能、配備越來越舒適，且保證薪水，「可能比在座的局處長都還高」！
元旦將屆，縣府團隊盤點即將上路的新制，包括動物保護法規定家貓應植入晶片，今年緩衝期全縣4042隻完成登記寵物，明年起查獲可處3000元至1萬5000元罰鍰，動物保護防疫所提醒飼主要注意。
此外，苗栗YouBike強制投保公共自行車保險，民眾必須登入微笑單車官方網站或APP，會員免費加保，已投保者可無須重複投保，明年起未投保者將無法租借，意外險最高理賠100萬元，住院日額最高1000元。
苗北地區監理服務據點，將移往竹南鎮公園二街15號「上德滙」，每周4上午9點至中午12點、下午1點至3點，提供高齡駕駛執照審驗、換照及簡易監理業務、職業駕照審驗、交通違規繳款、機車報廢等服務。
另，調高兒童臨時托育費、餐費、預約上限時數，低收入戶、中低收入戶產婦及新生兒營養補助費；新辦身心障礙者創業貸款利息補貼、宗教場所無障礙設施補助，及醫療性取卵（精）補助等。
