確保百貨商場公安 桃園遇連假就加強稽查

新光三越台中店今年2月氣爆釀5死38傷，為防類似意外重演，桃園市政府除第一時間全面稽查轄內百貨公司、賣場及商城公共安全檢查是否合乎法規，事發至今10個月也時常不定期稽查，連假前更加強檢視，確保民眾安全無虞。

桃園市建築物管理處表示，起初有部分賣場雖在硬體設施符合法規，但因為進貨量大、暫置物品位置阻礙通道而有小缺失，經稽查員勸導，多半能改善。現場只要無法立即改善，依法就是裁處6萬元並限期改善，而業者知道市府會不定期稽查，鮮少再犯。

建管處長莊敬權表示，市府針對個別業者大概2到3個月會不定期稽查一次，稽查內容包括防火區劃、防火門、逃生通道及室內裝修施工等。若遇百貨公司活動或4天以上連假，事前會派員加強檢視，確保安全無虞。