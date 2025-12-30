確保百貨商場公安 桃園遇連假就加強稽查
新光三越台中店今年2月氣爆釀5死38傷，為防類似意外重演，桃園市政府除第一時間全面稽查轄內百貨公司、賣場及商城公共安全檢查是否合乎法規，事發至今10個月也時常不定期稽查，連假前更加強檢視，確保民眾安全無虞。
⭐2025總回顧
桃園市建築物管理處表示，起初有部分賣場雖在硬體設施符合法規，但因為進貨量大、暫置物品位置阻礙通道而有小缺失，經稽查員勸導，多半能改善。現場只要無法立即改善，依法就是裁處6萬元並限期改善，而業者知道市府會不定期稽查，鮮少再犯。
建管處長莊敬權表示，市府針對個別業者大概2到3個月會不定期稽查一次，稽查內容包括防火區劃、防火門、逃生通道及室內裝修施工等。若遇百貨公司活動或4天以上連假，事前會派員加強檢視，確保安全無虞。
莊敬權表示，春節連假在即，各地百貨、商場採買民眾逐漸變多，市府將啟動農曆年前的稽查作業，呼籲各商家對公共安全檢查絕對要謹慎看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言